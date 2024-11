Domani parte il Ciclo di seminari UMG su "Intelligenza artificiale e Diritto del Lavoro"

Il Centro di Ricerca “Digit Lab Law” diretto dal Prof. Antonio Viscomi promuove - nell’ambito delle attività didattiche del corso di Diritto del Lavoro (Giurisprudenza) - un ciclo seminariale dedicato all’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul settore giuslavoristico, alle sue regole a partire da alcuni casi giurisprudenziali, con particolare attenzione alle dinamiche di impresa. L’iniziativa si pone come missione istituzionale quella di sviluppare indagini, ricerche e proposte sull’incidenza della Intelligenza Artificiale sul lavoro e l’organizzazione del lavoro e quindi sul Diritto del Lavoro. Nell’occasione il Centro offrirà non solo opportunità formative ma anche opportunità conoscitive ed operative per ripensare e applicare le regole giuridiche del lavoro in contesti organizzativi digitalmente avanzati.

I seminari saranno svolti da GIULIA BIFANO, avvocato giuslavorista specializzata nel supporto delle aziende chiamate ad affrontare le sfide delle risorse umane, bilanciando i requisiti legali con le esigenze aziendali, e figurata l’anno scorso tra i migliori 10 legali under 35 italiani secondo “Nova”, la rete globale dei migliori talenti che collega tra loro persone di alto potenziale e con le migliori opportunità professionali. Tra le sue principali aree di attività figurano la consulenza generale sull’occupazione, la gestione delle prestazioni, i rapporti di lavoro, le ristrutturazioni, le gestione della diversità e dell’inclusione, i programmi di lavoro flessibili.

Il ciclo di seminari avrà luogo presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia e si articolerà in tre incontri:

Un panopticon digitale. Dal controllo biometrico alla verifica del rendimento mediante algoritmi (20 Novembre, ore 10:30);

(20 Novembre, ore 10:30); “Vengo anch’io, no tu no”. Il ranking reputazionale nelle piattaforme digitali (21 Novembre, ore 10:30;

(21 Novembre, ore 10:30; Bias Algoritmici. Pregiudizi discriminatori nell’addestramento dei sistemi di Intelligenza Artificiale (22 Novembre, ore 10:30).

Il ciclo costituirà attività didattica programmata anche per gli studenti che seguono il corso di Sistemi di elaborazione delle informazioni (LM Ingegneria biomedica) del Prof. Pietro Hiram Guzzi nonché i corsi del Dottorato in Intelligenza Artificiale, Ingegneria Biomedica e Informatica (Prof. Mario Cannataro). Ai seminari potranno partecipare, se interessati, anche gli studenti universitari che non frequentano il corso di Diritto del Lavoro e gli iscritti ai corsi di Dottorato dell’Ateneo. La frequenza dell’intero ciclo seminariale sarà certificata mediante un attestato di partecipazione.