Domattina a Roma, presentata la nuova graphic novel del Commissario Mascherpa

Roma, 11 aprile 2025 - Domattina alle ore 12, in Piazza del Popolo a Roma, la rivista ufficiale della Polizia di Stato “Poliziamoderna” presenterà in anteprima, presso l'area conferenze pagoda, il volume a fumetti “Caccia Grossa”, edizione straordinaria del Commissario Mascherpa.



Protagonista di una graphic novel seriale pubblicata sulla rivista ufficiale della Polizia, questo personaggio a fumetti domani sarà presentato direttamente dai suoi autori, Daniele Bigliardo disegnatore della serie e Luca Scornaienchi sceneggiatore e direttore del Museo del fumetto di Cosenza.



L'evento è inserito nell'ambito delle celebrazioni per il 173° anniversario della fondazione dell'Istituzione e dato che in questo nuovo episodio di Mascherpa i dialoghi e le immagini raccontano la cattura di tre pericolosi latitanti di 'Ndrangheta, il fumetto propone davvero uno spaccato realistico del lavoro investigativo nel contesto del progetto I-Can (Interpol Cooperation against 'Ndrangheta), promosso dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dall'Interpol.



Saranno presenti inoltre il direttore di “Poliziamoderna” Annalisa Bucchieri curatrice del progetto Mascherpa, oltre a Maurizia Quattrone, ex poliziotta undercover italiana e il consigliere dell'Interno presso l'Ambasciata di Spagna a Roma, Comisario principal de la Policia Nacional Manuel Sono Soane.



A moderare l'incontro, che vedrà anche la partecipazione di una rappresentanza degli studenti della Scuola internazionale di comics, sarà il giornalista d'inchiesta Daniele Piervincenzi.



Va ovviamente ricordato che tutti i proventi derivanti dalle vendite di questa edizione speciale del Commissario Mascherpa saranno devoluti interamente al Piano Marco Valerio, fondo di sostegno per le cure delle malattie pediatriche croniche e gravi dei figli dei poliziotti.