Zona Giallorossa al Ceravolo: servizi viabilità ottimizzati per Catanzaro-Parma del 17 settembre 2023. Tutti i dettagli

Domenica Catanzaro-Parma - Implementata la zona giallorossa con servizi viabilità

In occasione della quinta giornata di Campionato di Serie B allo stadio Ceravolo, che vedrà il Catanzaro ospitare il Parma, il presidente della Prima Commissione Gregorio Buccolieri comunica che sarà implementata la "Zona Giallorossa". Il piano di traffico, studiato appositamente per l'intera stagione 2023-2024, già utilizzato con grande successo nella prima giornata al Ceravolo del 30 agosto scorso, è attivo partire da tre ore prima della partita allo scopo di garantire la sicurezza, l'accesso ordinato, il deflusso agevole dei tifosi e la fluidità della circolazione nell'area circostante lo stadio.





Nell'occasione, con l'obiettivo di perfezionare ulteriormente il piano del traffico, il presidente Gregorio Buccolieri rende noto che per domenica 17 settembre 2023, saranno disponibili i seguenti servizi:



Due grandi aree parcheggio.

Parcheggio Sant'Antonio, nella zona ovest della città. L’Amc curerà il servizio di trasporto da e per quest'area di parcheggio al costo di euro 1,50 a/r a persona.

Parcheggio Musofalo, con servizio navetta fino alla zona a ridosso dello stadio: la tariffa sarà quella ordinaria.

Per entrambi le aree di parcheggio, il capolinea è stato individuato in via Schiavi.







Il percorso Musofalo - Zona Giallorossa è stato modificato in quanto le navette non percorreranno il centro abitato, ma transiteranno esclusivamente sul Ponte Morandi e sulla tangenziale per raggiungere via Schiavi. A termine dell'incontro, sarà consentito usufruire delle navette dal punto di raccolta in via Schiavi, per ritornare ai parcheggi agevolando così il deflusso di auto e pedoni.







Inoltre, all'interno del parcheggio dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria R. Dulbecco di via Cortese, vi saranno 20 posti riservati ai mezzi abilitati al trasporto di diversamente abili.

I ciclomotori, come le autovetture, potranno parcheggiare fino ad esaurimento dei posti presso il parcheggio di via Cortese.

Si precisa che è consentito l'accesso ai monopattini elettrici nella zona Giallorossa fino a piazza Fratelli Bandiera.

Per i più piccoli, sarà disponibile gratuitamente il "Trenino dei desideri", con partenza da Piazza Matteotti fino al varco della zona Giallorossa di via Daniele.







L'Amministrazione Comunale, mediante i propri supporti informatici, si incaricherà di fornire in tempo reale le informazioni utili e necessarie ad indicare la disponibilità dei parcheggi nelle aree sopra indicate.







DIVIETO DI TRANSITO:

Via Pascali, dall’intersezione con Via Daniele fino a Via Stretto Cappuccini, pertanto, ad eccezione di residenti e titolari di attività commerciali o professionali, il traffico veicolare proveniente da Via Pascali sarà deviato su Via Daniele, mentre quello proveniente da Via Stretto Cappuccini sarà deviato a scendere su Via Pascali – Via Daniele;

Via Schipani e traverse laterali;

Via F.lli Plutino – Via Romeo;

Via Paglia, da Piazza F.lli Bandiera fino al Cimitero;

Via Monsignor Fiorentini (Campo Scuola);

Via Madonna Dei Cieli;

Via Giovanni XXIII;

Via Gregorio Mattei;

Via J. Palach;

Via Cortese solo per il flusso veicolare direzione SUD-NORD, ovvero proveniente da Piazza Montenero per Viale Pio X.







PERCORSI CONSIGLIATI: Provenendo da NORD: Rotatoria Pontegrande – Via Ettore Vitale – Viale Pio X Provenendo da SUD: Via De Filippis – Tangenziale – Viale Pio X Provenendo da EST: Rotatoria Gualtieri – Ponte Bisantis – Tangenziale – Viale Pio X Provenendo da OVEST: Tangenziale – Viale Pio X Chi transita in Centro in direzione Stadio all’altezza di Via Pascali – Via Daniele (Distretto Militare) dovrà svoltare a sinistra per Via Daniele e procedere in direzione Giardini San Leonardo oppure Tangenziale. E’ consentito solo ai mezzi di soccorso ed agli autobus di linea AMC transitare a salire su Via Cortese per Ospedale – Stadio.







PER L’USCITA DALLO STADIO vi sono i seguenti percorsi: • Viale Pio X – proseguire scendendo per la Bretella del Pronto Soccorso (Viadotto Basso) per la Tangenziale; • Viale Pio X – Pontegrande – Tangenziale oppure Siano; • Viale Pio X – Via Cortese – Piazza Montenero – Giardini San Leonardo (non si potrà andare per la Tangenziale); • Viale Pio X – Piazza F.lli Bandiera – Via Mario Greco – Via Indipendenza.







"Per il grande sforzo messo in campo dall'Amministrazione, devo ringraziare il sindaco Nicola Fiorita, l'assessore alla sicurezza Marinella Giordano, il corpo della Polizia Locale. Nonché l'Amc nelle persone dell'amministratore, Eugenio Perrone, del direttore generale Marco Correggia, dei funzionari Dario Passafaro e Raffaele Merante, la famiglia Mancuso e l'azienda sanitaria universitaria Dulbecco nella persona del commissario Francesco Procopio e il direttore medico di presidio, Gianluca Rafaele per la grande collaborazione espressa al fine di consentire ai tifosi giallorossi di poter seguire la squadra e arrivare allo stadio in sicurezza e comodità", ha dichiarato il presidente Buccolieri.