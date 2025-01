Domenica Classica: il 19 gennaio il concerto dei chitarristi Andrea Pace e Cristiano Poli Cappelli

Domenica 19 gennaio, ore 11, al Teatro Sala Umberto, secondo appuntamento della settima stagione di Domenica Classica, la rassegna di matinée musicali dedicate alla musica classica e cameristica, con la direzione artistica del pianista e compositore Lorenzo Porta del Lungo.

Il duo di chitarristi Andrea Pace e Cristiano Poli Cappelli, considerato uno dei più importanti a livello internazionale, propone in concerto un repertorio con musiche di Astor Piazzolla, Isaac Albéniz e Mario Gangi.

Pace e Poli Cappelli iniziano la loro collaborazione nel 2012. Le loro interpretazioni si caratterizzano per l'acutezza delle idee interpretative unite alla facilità di esecuzione dei due musicisti, che regala al pubblico un recital brillante.

Il duo è oggi impegnato in importanti festival internazionali e, parallelamente, in attività discografiche ed editoriali per l'editoria Sinfonica.

Il programma prevede una prima suite, la Suite Troileana, del compositore, strumentista e arrangiatore argentino Astor Piazzolla (1921 – 1992). La trascrizione per due chitarre è stata realizzata dal chitarrista e compositore Michele Di Filippo, il cui arrangiamento lascia alla ricchezza timbrica dello strumento il compito di sottolineare i cambi di atmosfera nei passaggi di sezione.

Piazzolla è stato una delle figure più importanti del panorama musicale del XX secolo e ha creato una linea di congiunzione tra la musica popolare della sua terra, il tango, e la musica colta americana ed europea. A lui si deve, inoltre, il passaggio dalla musica per il ballo alla musica da concerto.

Il programma prosegue con la musica del pianista e compositore Isaac Albéniz (1860 - 1909), uno dei più importanti esponenti della scuola nazionale spagnola di fine ’800, di cui ha segnato, insieme a De Falla, Granados e Turina, la definitiva emancipazione dai modelli musicali stranieri. La musica di Albéniz risplende per la sua genuina eleganza e, data la vicinanza della chitarra classica alle sonorità spagnole, resta una delle più eseguite con questo strumento. Dalla suite España (op.165) è tratto il Capricho Catalan e, a concludere, un movimento tratto da una delle più importanti composizioni del maestro spagnolo, Granada.

Chiude il programma la Suite Spagnola originale per due chitarre, nei movimenti Andalusa, Fandango e Sevillana, dell’eclettico chitarrista Mario Gangi (1923-2010), fondatore della cosiddetta “Scuola Romana di Santa Cecilia”. Gangi è stato per tutti i chitarristi italiani della seconda metà del ‘900 una delle figure di riferimento, sia per la tecnica assolutamente innovativa che per la spiccata capacità di conciliare scritture musicali apparentemente distanti, come il jazz e la musica classica, in un periodo complesso dal punto di vista storico come quello tra le due guerre mondiali.

Gli appuntamenti successivi di Domenica Classica sono in programma per il 9 e il 23 febbraio e il 9 e 23 marzo 2025. La rassegna è curata dall'Associazione Suono e Immagine con il fine di diffondere il piacere dell’ascolto della musica classica e la sua conoscenza, anche attraverso incontri dal vivo e lezioni online propedeutiche ai concerti. (www.associazionesuonoeimmagine.it)

PROGRAMMA

Astor Piazzolla (1920-1991)

Suite Troileana *

Bandoneon ,

Whisky

Zita

Escolaso

* Trascrizione per due chitarre di Michele Di Filippo

Isaac Albéniz (1860-1909)

Capricho Catalan

Mallorca

Granada

Mario Gangi (1923-2010)

Suite Spagnola

Andalusa

Fandango

Sevillana

Info Duo Pace-Poli Cappelli visita il link https://www.duopacepolicappelli.com/

Biglietteria

· Platea:

o Intero con prev. Euro 25,00

o Intero senza prev. Euro 22,00

o Ridotto euro 18,00

· Galleria:

o Intero con prev. Euro 17,00

o Intero senza prev. Euro 15,00

o Ridotto euro 12,00

- Ridotto riservato a: Cral dopo lavoro – over 65

- Ridotto Carnet: 10 euro a biglietto (€60 per tutti gli eventi)

- Under 30: Ridotto 5 euro

- Under 13: Ridotto 2 euro

Botteghino Teatro Sala Umberto tel. 06-6794753

Visita: www.teatrosalaumberto.com

Associazione Suono e Immagine: www.associazionesuonoeimmagine.it

Contatto: [email protected]

