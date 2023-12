Donna salva da un compagno violento grazie a un messaggio in codice via WhatsApp

L'uso di un'Emoticon come segnale di soccorso porta all'arresto dell'aggressore

COMO, 12 OTT. - La donna ha ideato un messaggio in codice da inviare via WhatsApp a un'amica per chiedere aiuto in caso di pericolo. Aveva stabilito di inviare un'emozione emoticon specifica come segnale di soccorso.

Poco prima dell'attuazione del piano, la polizia è intervenuta nell'abitazione di Como della 58enne, italiana, per arrestare il suo compagno violento, un uomo di 60 anni di nazionalità tunisina.

Il compagno, un 50enne che aveva lasciato il lavoro, si era trasferito a casa della donna e la costringeva a mantenerlo nonostante le sue difficoltà economiche. Le indagini hanno rivelato che aveva imposto il divieto alla donna di vedere i suoi amici, sospettando che fossero interessati a lei. La vittima ha subito minacce, insulti e violenze sia psicologiche che fisiche, compreso un tentativo di soffocamento. La donna aveva presentato denuncia due mesi prima.

Sintesi:

