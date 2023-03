Donne e Diritti: No autonomia differenziata

Donne e Diritti: No autonomia differenziata. Sabato 25 Marzo 2023 si terrà, presso il Centro Antiviolenza MIRABAL, a cura dell'Associazione DONNE e DIRITTI, un convegno dal tema "NO AUTONOMIA DIFFERENZIATA".

Interverranno:

Rosa Principe, Docente di Diritto ed Economia CDC Cosenza.

Silvio Gambino, Professore Emerito UNICAL, Presidente CDC Cosenza.

Raffaela Sibio, Portavoce DONNEeDIRITTI.

Il tutto Coordinato e Moderato da Stefania Fratto, Presidente Associazione DONNEeDIRITTI.

Il convegno ha lo scopo di sensibilizzare la comunità Sangiovannese, che vive in un'area interna del Sud, sull'autonomia regionale differenziata che mette a rischio l'unità nazionale e crea disparità fra le regioni. Bisogna contrastare le attuali spinte centrifughe delle Regioni del Nord che, con le loro divaricazioni, stanno già creando disuguaglianze nell'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto alla Salute, per cui l'associazione DONNEeDIRITTI combatte ininterrottamente.

A conclusione si aprirà un dibattito con quanti parteciperanno all'evento, per confrontarsi e chiedere delucidazioni su un tema così importante e si potrà firmare per dire NO e dare ancora più valore ai nostri diritti di Cittadini italiani.

Vi aspettiamo.

Donne e Diritti