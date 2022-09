Doppio evento al Politeama: Anfitrione con un supercast e l’incontro con Carlo Verdone

CATANZARO, 22 GEN - Doppio appuntamento d’eccezione al Teatro Politeama di Catanzaro. Domani giovedì 23 gennaio sarà di scena “Anfitrione”, la rilettura del classico di Plaudo diretto da Filippo Dini con un supercast capitanato da Gigio Alberti, Barbora Bobulova, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Valerio Santoro e Valeria Angelozzi. Verità e inganno, intesi e malintesi, situazioni comiche, bizzarre e spiazzanti faranno da specchio alle sempre più grottesche e disorientanti vicende di un dilettante populista dei giorni nostri.



Anfitrione è una commedia che ha appassionato tutte le epoche: una storia torbida, dove si consuma il più ambiguo e il più perfido dei tradimenti, quello inconsapevole di una moglie, che si concede tra le braccia di una divinità, quanto mai consapevole di goderne le grazie e i piaceri. Una riflessione profonda del nostro essere mortali, del nostro rapporto con noi stessi, con le nostre paure. In definitiva, con il nostro doppio, un tema meravigliosamente espresso sotto forma di commedia e che esplode in Anfitrione con grande modernità.



Sabato 25 gennaio sarà la volta di un altro incontro d’autore atteso da tutto il pubblico: protagonista Carlo Verdone, attore e regista tra i più amati, che sarà intervistato sul suo rapporto con la musica applicata al cinema dall’esperto di cinema Fabrizio Corallo. Sarà anche l’occasione per presentare “Si vive una volta sola”, il 27esimo film da regista e sceneggiatore di Carlo Verdone che uscirà in sala esattamente a quarant'anni di distanza da “Un sacco bello”, esordio dell'artista romano dietro la macchina da presa e autentico classico del cinema italiano. La Fondazione Politeama ha riservato, in via prioritaria, questo eccezionale evento agli abbonati, mentre i posti residuali in tutti i settori sono stati messi in vendita al prezzo di 10 euro e di 8 euro per il loggione. I biglietti si potranno acquistare al botteghino (telefono 0961-501818), aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, oppure online sul sito www.liveticket.it/politeamacatanzaro.