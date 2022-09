Dpcm: Viminale, Ecco modulo valido autocertificazione "Scarica il Modello editabile in Pdf"

ROMA, 07 NOV - "Occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento, sia che su tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l'intera giornata (area arancione e area rossa). Lo ricorda il Viminale nella circolare ai prefetti, spiegando che il "modulo pubblicato in occasione del precedente Dpcm" del 24 ottobre "potrà continuare ad essere utilizzato".

Clicca QUI è scarica il modello covid dpcm autocertificazione