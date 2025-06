“Due Risorgimenti”: sala gremita per il saggio storico di Vincenzo Marino a Pentone

Tempo di lettura: ~2 min

Grande successo alla prima di “Due risorgimenti- Storia d’Italia 1861-1945”.

Il saggio storico di Vincenzo Marino, sindaco di Pentone, e docente presso l’Ic Taverna è stato presentato proprio nel paese pedemontano suscitando vivo interesse e grande partecipazione.

La sala consiliare, infatti, non è riuscita a contenere il numeroso pubblico accorso prima per omaggiare l’autore e poi per riprendere il “filo della storia”. A moderare l’incontro, Marco Marchese, delle Officine da Cleto, la casa editrice che ha curato la pubblicazione, mentre erano ancora presenti Rossella Tallerico, autrice della prefazione, e Giampiero De Santis, curatore della copertina.

Dopo aver snocciolato gli impietosi numeri sulle percentuali di lettura in Calabria e in Italia, l’editore ha inteso promuovere l’opera definendola “fruibile e coraggiosa” proprio perché tocca dei periodi storici approfondendoli con il necessario revisionismo. L’autore invece ha voluto sottolineare come oggi fare storia è diverso rispetto a qualche decennio addietro quando taluni personaggi, aneddoti e fatti venivano fatti passare per stereotipi che abbiamo imparato un poco tutti senza troppo preoccuparci delle verità intrinseche.

“Oggi la storia è una conoscenza relativa di fatti e personaggi che negli ultimi anni abbiamo rivisto e persino modificati per quello che avevamo imparato da piccoli – dice Vincenzo Marino. Dobbiamo essere curiosi e scevri da pregiudizi se il nostro obiettivo è una storia concreta e appunto fruibile”.

Non sono mancati interventi dal pubblico così come l’autrice della prefazione, Rossella Tallerico, ha voluto evidenziare il ruolo del divulgatore storico e della ricerca come campi in continuo divenire.

Spazio infine a Giampiero De Santis, l’artista che ha realizzato la copertina creando un mix tra i due periodi storici e richiamando ai brandelli delle case generati dalle guerre e ai soldati delle diverse epoche.

