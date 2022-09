E' arrivato lo spin-off di One Piece

Roma, 23 novembre 2020 - Star Comics fa – finalmente – approdare in Italia lo spin-off “One Piece Novel A” , proponendo ora il primo dei due volumi usciti due anni fa e dedicati alle avventure di Ace, fratello adottivo del famoso e amatissimo Rufy che, è bene sottolinearlo, altro non è che il volto iconico del geniale autore della serie, Eiichiro Oda.

Scritto da Sho Hinata, sotto la superba supervisione del maestro mangaka, questo volume conferma di quanto sia riuscita ad espandersi la saga di “One Piece”, ormai onnipresente ovunque con un marketing, forse anche troppo aggressivo.

Il primo volume di “One Piece Novel A” dal titolo “La nascita dei Pirati di Picche” ha il merito di riportare in auge la figura di Ace che, nell’arco narrativo tradizionale, è invece scomparso, mentre qui, da naufrago, incontrerà sull’isola di Sixis il solitario pirata Deuce che, dopo scaramucce e lotte, deciderà di collaborare con lui e fondare appunto i Pirati di Picche.

La seduzione che come personaggio Ace ha sempre generato nei confronti dei lettori di questa saga ha, in effetti, convinto Oda sensei a consentire la realizzazione di questo spin-off che comunque si rivelerà fondamentale per gli intrecci decisivi che riguardano il mondo di "One Piece".

Una caratteristica, tra l’altro, che in questo primo volume è già evidente, sia per il ritmo semplice e chiaro del racconto, sia per la comprensione fondamentale dell’intera vicenda che vale assolutamente la pena leggere.

Maurizio LOZZI