E se ci fosse stato Mario Draghi al Governo?

CATANZARO 27 MAR - Riceviamo e pubblichiamo Antonio Tajani è la persona che più ha compreso il potenziale di Draghi... Beh, l’ex governatore della European Central Bank avrebbe agito diversamente.

Infatti sul Financial Times afferma: "Ci troviamo di fronte a una guerra contro il coronavirus e dobbiamo muoverci di conseguenza. La sfida è come agire con sufficiente forza e velocità per prevenire che una recessione si trasformi in una prolungata depressione, resa ancora peggiore da una pletora di default che lasciano danni irreversibili.



La perdita di reddito del settore privato dovrà essere eventualmente assorbita, in tutto o in parte, dai bilanci dei governi. La priorità non deve essere solo offrire un reddito di base a chi perde il lavoro. Dobbiamo proteggere la gente dalla perdita del lavoro. Di fronte a circostanze non previste un cambio di mentalità è necessario in questa crisi come lo sarebbe in tempi di guerra”.



Chi ci governa non è mai stato preparato e pronto a fronteggiare una crisi seria, quale quella che stiamo affrontando.



Questo Governo non è tecnico e a pagare i danni della cattiva politica siamo soprattutto noi cittadini.

Il sistema dei finanziamenti pubblici è ora al collasso, la macchina burocratica non regge più e il settore pubblico è sul lastrico.



Antonio Tajani deve essere ascoltato. Il Partito Democratico deve piegarsi e mettersi da parte per non creare ulteriori complicazioni. Nicola Zingaretti deve pensare a curarsi piuttosto che fare politica.

Il Quirinale fa bene ad evidenziare il bisogno di uno spirito veramente europeo di concreta solidarietà. Perché il Council of the European Union può veramente fare qualcosa per il nostro Paese. L’emergenza Covid-19 non riguarda solo il nostro Paese, ma l’intera Europa che si trova ad affrontare un nemico subdolo e letale. Partiamo dal principio che la vita umana vale più dei finanziamenti europei e sforziamoci di salvaguardarla e di tutelarla ad ogni costo.

Paolo Marraffa