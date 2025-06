Esami di Maturità 2025 La Generazione Z studia con YouTube

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sempre più studenti italiani si affidano a YouTube per prepararsi agli esami di maturità Ripasso mirato video educativi e creator specializzati rendono la piattaforma un alleato prezioso nello studio

YouTube non è più solo un luogo di intrattenimento Per la Generazione Z è diventato anche un banco di scuola virtuale In vista degli esami di maturità due studenti su tre tra i 18 e i 21 anni dichiarano di utilizzare video spiegazioni e contenuti online per prepararsi all'appuntamento più importante della vita scolastica

Lo dimostra un'indagine condotta da Censuswide per YouTube su oltre duemila giovani italiani tra i 18 e i 28 anni I dati parlano chiaro YouTube è oggi percepito come uno strumento utile flessibile e su misura per affrontare lo studio quotidiano

Una risorsa concreta per prepararsi agli esami

Il 67 per cento degli intervistati considera YouTube un alleato prezioso non solo in vista dell'esame di Stato ma anche per il ripasso dei compiti e per recuperare argomenti complessi

Il 77 per cento degli utenti che seguono contenuti educativi lo fa per approfondire le materie scolastiche mentre l'82 per cento utilizza la piattaforma per esplorare temi che non rientrano nei programmi tradizionali

Le materie più cercate e i volti dei creator

Le discipline più visualizzate su YouTube in vista della maturità sono matematica inglese storia fisica e arte Tra i creator più seguiti c'è Elia Bombardelli docente di matematica che con il suo canale da quasi seicentomila iscritti propone lezioni semplici ed efficaci

Virginia Benzi nota come Quantum Girl rende la fisica comprensibile e coinvolgente trasformando concetti complessi in racconti emozionanti Anche La Storia sul Tubo contribuisce a rendere la storia viva e accessibile con un linguaggio vicino ai ragazzi

Apprendimento flessibile e personalizzato

Ciò che rende YouTube così apprezzato dagli studenti è la possibilità di personalizzare il proprio percorso di apprendimento Video brevi per ripassi veloci contenuti più lunghi per approfondire podcast video per studiare anche mentre si è in movimento

Oltre il 67 per cento dei giovani associa spontaneamente la parola apprendimento a YouTube più che a qualsiasi altra piattaforma Un dato che conferma quanto sia ormai centrale nell'educazione informale e nella crescita personale e professionale

Il nuovo compagno di banco

YouTube si è affermato come uno strumento fondamentale per affrontare la scuola con maggiore autonomia offrendo risorse gratuite accessibili e aggiornate Che si tratti di ripassare la matematica prima della seconda prova o di approfondire un tema di attualità per l’orale YouTube è ormai parte integrante del metodo di studio della Generazione Z

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti