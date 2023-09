Esodo estivo: code sulle strade e rallentamenti dei treni AV, danni per temporali in Alto Adige e FVG.

Esodo intenso ma senza problemi, treni AV rallentati. Picco nel pomeriggio. Danni per temporali in Alto Adige e in Fvg



Traffico intenso, ma senza particolari problemi, ha caratterizzato il primo vero weekend dell'esodo estivo, con le tradizionali code lungo le strade che portano verso i luoghi di villeggiatura, in mare o montagna. Disagi, invece, sono stati registrati sulle linee ferroviarie dirette a Roma dal nord Italia per un guasto ad un treno nella zona di Chiusi, le cui ripercussioni si sono sentite sull'intera linea dell'Alta Velocità.

Alcuni convogli hanno accumulato ritardi fino ad oltre le cinque ore, con la situazione che lentamente è tornata alla normalità una volta risolto il problema tecnico. Il bollino rosso, dunque, non delude le previsioni nell'ultimo sabato di luglio con il picco previsto nel pomeriggio, e il controesodo di chi torna dalle località di villeggiatura, con il traffico in aumento soprattutto all'entrata delle grandi città. Il meteo intanto porta un aumento delle temperature al Sud, mentre al Nord resta l'allerta temporali, come in Alto Adige o in Friuli, dove violente piogge e i forti nubifragi si sono abbattuti nella notte.La mattinata ha visto in Liguria le code più lunghe: in A26 e in A10 si sono verificati alcuni incidenti in autostrada: il primo è avvenuto alle 10 sulla Gravellona Toce, tra Masone e Genova Voltri in galleria, dove due auto si sono tamponate.

L'incidente è stato risolto in un'ora ma sul posto, a causa del traffico intenso, la coda ha raggiunto i 5 chilometri. Alle 11.15, sempre in A26, un incidente ha coinvolto un camper. Il traffico è stato fatto transitare su due corsie, e si sono registrati fino a 6 km di coda verso Genova. Il secondo incidente si è verificato in A10, tra Pietra Ligure e Finale verso Genova: anche in questo caso si tratta di un tamponamento in galleria tra due auto.

Le code hanno raggiunto anche i dieci chilometri in direzione Genova, tra Borghetto e Finale e sulla A14, la Adriatica, per il rientro dal mare, e al confine con la Francia. Nel pomeriggio si è intensificato il traffico anche intorno a Firenze, Bologna, ai confini e in direzione dei laghi lombardi. Chilometri di coda sulla A1, in direzione Roma, a causa di un incidente tra Ceprano e Frosinone ma anche per il rientro nella Capitale.

Un'auto è andata invece in fiamme sull'autostrada A16: il mezzo ha preso fuoco mentre l'autista era intento a pagare il casellante di Avellino ovest della Napoli-Canosa. I due occupanti, due giovani napoletani in gita in Irpinia, hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo aiutati dal personale in servizio. Le fiamme hanno danneggiato soltanto la struttura grazie al tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Avellino. Fiamme hanno interessato anche altre due auto coinvolte in un tamponamento a catena sulla statale 16 Adriatica, nella zona di Bari.

E a causa degli assalti nei cantieri della Torino-Lione da parte del movimento No Tav, le forze dell'ordine hanno chiuso, in entrambe le direzioni, l'autostrada A32, la Torino-Bardonecchia. Code e disagi si sono registrate nelle due statali della Val di Susa, dove è stato dirottato il traffico.

Il maltempo che ha colpito diverse zone dell'Alto Adige, invece, ha causato molti danni, anche se non ci sono feriti o dispersi. A Valdaora i pompieri sono intervenuti per strade allagate e coperte dal fango. Un torrente ha abbattuto dei ponti e la frazione di Sorafurcia, in Val Pusteria, è parzialmente isolata. A Colfosco, in Val Badia, una frana ha investito delle auto sul parcheggio alla base del sentiero della ferrata Tridentina. Tutti i proprietari sono stati rintracciati e stanno bene. Anche a Parcines, Verdins e Scena sono stati diversi gli interventi dai vigili del fuoco per smottamenti e allagamenti.

Temporali si sono registrati anche in Friuli Venezia Giulia, dove sono caduti 83 millimetri di pioggia, e in Lombardia, colpendo Milano e soprattutto la Brianza: a Monza sono caduti in poco tempo 29 mm di pioggia. Precipitazioni localmente di forte intensità hanno poi interessato il confine tra Lombardia e Veneto, specie le aree intorno al Lago di Garda e poi il Veronese: qui in media sono caduti tra i 30 e i 50 mm di pioggia.(Ansa)