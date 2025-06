Estate a Botricello, un ricco programma di eventi da luglio a settembre

Tempo di lettura: ~2 min

Musica, cultura, tradizioni e un territorio che si propone come punto di riferimento. L’estate Botricellese 2025 si presenta con queste caratteristiche, offrendo un programma che coinvolge tutte le generazioni. Gli appuntamenti sono distribuiti nei mesi di luglio, agosto e settembre, grazie anche alla collaborazione delle associazioni che hanno ricevuto il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale. La programmazione è stata seguita da un gruppo di lavoro composto dal consigliere delegato agli spettacoli Marco Stirparo, dalla consigliera Paola Catrambone, dall’assessore Ilaria Gigliotti e dal vicesindaco Giovanna Puccio.

L’evento principale è il concerto di Mietta, artista pugliese vincitrice del Festival di Sanremo, giudice dei Talent Show di Canale 5, che si esibirà nell’area eventi del lungomare mercoledì 13 agosto, alle ore 22.

Si inizia il 3 luglio, giovedì, con il concerto degli allievi della Art’è Studios School of Music del maestro Rosario Froio, quindi venerdì 25 luglio la prima finale della Summer Cup per il torneo della scuola media promosso dall’associazione “Sport & Musica”. Sabato 26, alle ore 21,30, il primo concerto dell’estate in Piazza Pertini con la musica calabrese di “Bella D’estati”, la canzone portata al successo da Stefano Priolo e Nino De Francesco, accompagnata dagli stand di prodotti tipici. A luglio si chiude con il trofeo “Sinisa Mihajlovic” promosso da “Sport & Musica”.

Per il mese di agosto si parte subito con un concerto tra i più attesi dell’estate: venerdì 1, nell’area spettacoli del lungomare, Davis Muccari con la Notte Calabrese e gli stand di prodotti locali. Lunedì 4 agosto è la volta della quarta edizione del premio “Orgoglio Botricellese” intitolato al compianto magistrato Federico Bisceglia, quindi giovedì 7 la finale del torneo Piccoli Campioni promosso dall’associazione “Sport & Musica”.

Altro evento molto atteso è quello di venerdì 8 agosto, con la valorizzazione del borgo di Botricello Soprano grazie alla seconda edizione della sagra degli ‘Mparrettati con la partecipazione del gruppo folkloristico “Cori Calabrisi” promossa dall’associazione “Un Cuore per Botricello”.

Dopo il concerto di Mietta in programma il 13 agosto, spazio all’omaggio dedicato a Lucio Battisti con il concerto “Mi ritorni in mente” di Tonino Trapasso. Venerdì 22 agosto, sempre sul lungomare, la serata Magia d’Estate dedicata ai più piccoli con vari spettacoli.

A settembre due iniziative che hanno riscosso notevole successo nelle edizioni precedenti. Domenica 14 la sesta edizione della StraBotricello, la gara podistica competitiva su strada promossa dalla Pro Loco, mentre sabato 27 e domenica 28 la due giorni dedicata ai motori con il secondo Motoraduno d’eccellenza promosso da “Moto Bikers Botricello”.

