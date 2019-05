Ex Ilva: M5s, grazie Di Maio tracciata strada riscatto Taranto

TARANTO, 24 APRILE - "Grazie all'impegno di Luigi Di Maio e dei ministri del MoVimento 5 Stelle, per l'ex Ilva e la città di Taranto inizia un nuovo e impegnativo fronte di impegno. Bonifiche, basta con l'immunità penale, un serio sistema di controllo preventivo sull'impatto sanitario delle attività industriali e, infine, il rilancio economico di una città che affondi le radici nella sua storia e nelle potenzialità in campo culturale troppo spesso sottovalutate.



A dispetto delle critiche strumentali di qualcuno, le iniziative messe in campo oggi confermano la nostra massima attenzione nei confronti dei tarantini e del loro diritto a un ambiente salubre e a un'economia che non metta a rischio la salute delle persone. Ora la strada del riscatto di Taranto è tracciata e continueremo a seguirla con ancora maggiore impegno e determinazione". Lo affermano in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Ambiente.