Mister Fabio Caserta: "Questa vittoria è di tutta la città"

Fabio Caserta: "Catanzaro, il futuro è nelle nostre mani"

Nel corso della trasmissione Turnover, in onda su Esperia TV - Canale 15, l'ospite d'onore della serata è stato Fabio Caserta, allenatore del Catanzaro, reduce dalla straordinaria vittoria per 4-0 nel derby contro il Cosenza. Un successo che ha infiammato i tifosi e consolidato la posizione della squadra in classifica. Durante l'intervista, condotta con il consueto taglio giornalistico ed umano, Caserta ha raccontato le emozioni vissute e ha ripercorso i momenti chiave della gara.

"Una partita speciale, la più importante dell'anno"

Fabio Caserta: "È stata una serata fantastica. Il derby è la partita dell'anno, quella che un'intera città aspetta con trepidazione. Venivamo da una prestazione opaca, quindi era l'occasione perfetta per riscattarci. I ragazzi sono stati straordinari, hanno dato tutto in campo e si sono fatti un grande regalo."

Il tecnico giallorosso ha poi spiegato come l'adrenalina della notte successiva alla partita abbia lasciato spazio alla consapevolezza di un successo dal valore inestimabile:

Fabio Caserta: "Il giorno dopo la vittoria diventa ancora più bella. Camminando per la città senti la felicità della gente, ti rendi conto di quanto questa partita significhi per tutti. L'anno scorso ho vissuto l'altro lato della medaglia, con l'esonero dopo la sconfitta nel derby, e so quanto l'umore della piazza venga influenzato da questa sfida."

Il primo coro della tifoseria per il mister

Per Caserta, un momento particolarmente emozionante è stato ricevere per la prima volta un coro dedicato dalla curva:

Fabio Caserta: "Non me l'aspettavo, è stata un'emozione unica. In carriera non mi era mai capitato di sentire uno stadio intero cantare il mio nome. Già contro la Reggiana c'era stata una prima avvisaglia, ma ieri è stato speciale. Quando si parla di giornate indimenticabili, quella di ieri entra di diritto tra le più belle."

Nessuna rivincita, solo voglia di fare bene

Inevitabile il riferimento al suo passato a Cosenza e all'esonero della scorsa stagione:

Fabio Caserta: "Sono rimasto male per come è finita, perché ero convinto di poter costruire qualcosa di importante. La proprietà ha fatto le sue scelte, io le ho accettate senza polemiche. Non ho mai cercato rivincite, il mio unico obiettivo è fare bene con il Catanzaro. Certo, questa era una partita importante anche per me a livello personale, e ci tenevo a dimostrare il mio valore sul campo."

Il Catanzaro sogna in grande

Con la salvezza ormai raggiunta, si può parlare apertamente di play-off?

Fabio Caserta: "L'obiettivo iniziale era la permanenza in categoria e lo abbiamo raggiunto con largo anticipo. Ora abbiamo altre otto partite e vogliamo ottenere il massimo. Non dobbiamo fermarci, il percorso della squadra è stato splendido e possiamo ambire a qualcosa di più."

Pietro Iemmello, il leader della squadra

Un altro tema trattato è stato il valore di Pietro Iemmello, punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra:

Fabio Caserta: "Pietro è un top player per la Serie B. Non solo finalizza, ma partecipa attivamente alla manovra. Il suo contributo è fondamentale, sia in campo che fuori. Per noi è il leader tecnico e un punto di riferimento."

L'importanza del legame con la tifoseria

Caserta ha anche parlato dell'importanza del rapporto tra squadra e tifosi, sottolineando il valore dell'empatia e del sostegno ricevuto:

Fabio Caserta: "Il calcio vive di emozioni, e il supporto del pubblico può fare la differenza. L’allenamento a porte aperte prima del derby è stato un momento di grande unione. La spinta della gente ti dà una carica incredibile. Sono convinto che, nei momenti difficili, il vero tifoso ti aiuta a rialzarti piuttosto che abbatterti."

L'intervista si è conclusa con un ringraziamento del tecnico ai suoi giocatori e ai tifosi, con un occhio già rivolto alle ultime otto partite di campionato. Il Catanzaro non vuole fermarsi qui e Caserta lo sa bene: l'obiettivo è continuare a sognare.