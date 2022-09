Fase 2: Scarica pdf Ordinanza firmata dal Sindaco Sergio Abramo ‘chiusura fino 3 maggio’

Fase 2: il sindaco Abramo ha firmato ordinanza che conferma tutte le disposizioni in vigore fino al 3 maggio compreso

CATANZARO, 30 APR - Il sindaco Sergio Abramo ha firmato l’ordinanza che conferma, fino a domenica 3 maggio compresa, tutte le disposizioni in merito al contenimento del contagio da Covid-19. Resteranno pertanto chiusi, anche in questo fine settimana, parchi e aree giochi, cimiteri e tutte le altre attività regolamentate, quindi anche bar e ristoranti, con l’ordinanza di proroga diramata ad aprile.

IN AGGIORNAMENTO

CLICCA QUI PER SCARICARE IL PDF ORDINAZZA DEL SINDACO SERGIO ABRAMO SONO CONFERMATE LE DISPOSIZIONI GIA’ IN VIGORE FINO AL 3 MAGGIO: LEGGI ORDINANZA