Fiamme capannone a Coseano, necessario l'intervento dei Vvf

Fiamme in un capannone a Coseano hanno causato un incendio che ha interessato delle balle di fieno all'interno della tensostruttura. I Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti tempestivamente, all'altezza dell'allarme lanciato alle 22.30 di lunedì 30 gennaio, per domare le fiamme e porre sotto controllo la situazione.

Il personale dei Vigili del fuoco è stato impegnato per tutta la notte, sia con la squadra e l'autobotte della sede centrale che con la squadra del distaccamento di San Daniele, al fine di garantire la sicurezza dell'area e mettere in sicurezza il materiale incendiato.

Secondo i dati forniti dai Vigili del fuoco, l'incendio non ha causato alcun ferimento a persone e solo materiale è stato danneggiato. Tuttavia, le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

In Italia, gli incendi di strutture rurali e agricole sono una delle cause più frequenti di incendi boschivi. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, negli ultimi 5 anni gli incendi in questo tipo di strutture sono aumentati del 20%. Pertanto, è importante adottare precauzioni e misure preventive per evitare il verificarsi di questo tipo di incendi.