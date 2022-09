Fidaf. terza giornata campionato seconda divisione: il programma

Derby di Verona sotto i riflettori in Seconda Divisione, dove ritroveremo in campo anche Giaguari, Sentinels e Reapers in cerca della riconferma, e Pirates e Red Jackets a caccia della prima vittoria stagionale. Debutto in campionato per i Saints Padova.

Il Campionato di Seconda Divisione si prepara alla Week 3 con quattro partite a calendario, tra le quali spicca il derby veronese tra Mastini e Redskins. I due team non si scontravano dalla bellezza di sei anni, con i Mastini militanti da oltre un decennio in questa categoria e i Redskins neo-promossi in Seconda Divisione dopo la bella vittoria nel Nine Bowl del 2019 (l’ultimo disputato). Entrambe le squadre sono alla seconda partita stagionale, dopo l’esordio convincente dei primi contro i Sentinels, e il passo falso in casa dei pellerossa contro Venezia.

I Saints Padova iniziano il loro campionato ricevendo in casa i Sentinels, team attualmente sull’1-1 dopo la sconfitta all’esordio contro i Mastini e la bella vittoria in esterna contro Venezia. I Padovani si presentano ai nastri di partenza della stagione 2021, forti dell’ottimo ranking guadagnato nel 2019 grazie al raggiungimento dei quarti di finale, dopo una stagione regolare chiusa con lo score di 7 vittorie e 1 sconfitta. Vedremo se e quanto avrà pesato sul team questo lungo riposo forzato, al netto dell’emozione che ogni squadra sta vivendo nel match d’esordio.

Pirates vs Reapers sarà la prima stagionale in casa per i liguri, reduci dalla battaglia contro i Giaguari nella Week 1 e pronti al riscatto immediato contro l’altra piemontese, quei Reapers capaci di vincere contro i Red Jackets per un solo punto nel primo match stagionale, dopo un’avvincente partita giocata colpo su colpo.

E saranno proprio i Red Jackets a chiudere il programma di Seconda Divisione, accogliendo in casa i Giaguari, giovani ma affamati quanto basta da renderli oltremodo pericolosi. “Un passo alla volta”, ripetono i torinesi come un mantra, ma per un team che arriva dalla Prima Divisione, è difficile nascondere le proprie ambizioni!

Prima di ricapitolare il programma, desideriamo presentarvi la novità messa a punto dalla Fidaf, grazie al suggerimento di uno dei team che ha partecipato agli interessanti webinar di Fidaf TV delle scorse settimane, prontamente accolto dal nostro impareggiabile Luca Correnti. Per semplificare la consultazione del ‘palinsesto’ TV, visto il crescente numero di dirette streaming a cura delle squadre di tutti i Campionati, da oggi troverete nel menù principale di ciascuno dei tre siti web divisionali ufficiali ( https://1divisione.fidaf.org/ - https://2divisione.fidaf.org/ - https://www.terzadivisione.com/) la voce “Streaming”. Cliccandoci sopra, verrete reindirizzati ad una pagina: LIVE ZONE ( https://1divisione.fidaf.org/live-zone/), una sorta di hub dove raccoglieremo di settimana in settimana tutti i riferimenti alle trasmissioni LIVE delle partite del weekend in corso. A questo punto, scegliere cosa vedere sarà facilissimo….

Programma:

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE – WEEK 3

Sabato, 1 maggio

h. 20:00 Saints Padova vs Sentinels Isonzo Diretta Streaming (Twitch):

Domenica, 2 maggio

h. 14:30 Pirates Savona vs Reapers Torino

h. 15:00 Red Jackets Sarzana vs Giaguari Torino

Come per tutti i campionati, vi invitiamo a seguire i risultati LIVE anche sulla nostra web app Gameday ( https://gameday.fidaf.org/), dove troverete anche i link diretti agli streaming.

Ph. Credits: @Valentina Merola