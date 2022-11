Fidaf. American Football I risultati del weekend

Bowl U12 ai Giaguari Torino. I Leocorni dominano sia in U15 che in U18, dove anche la Legio XIII mette a segno una splendida doppietta. In Coppa Italia continua la marcia inarrestabile dei Seamen Milano e dei Ducks Lazio. Ecco il recap di quanto avvenuto sui campi italiani questo weekend.

Italia divisa in due dal maltempo, lo scorso weekend, ma tutte le partite si sono svolte in maniera regolare, seppur con non poche difficoltà e con alcuni campi al limite della praticabilità.

Nessun problema a Milano, dove un bel sole e il solito bellissimo Velodromo Vigorelli ha accolto la prima stagionale per gli Under 12 del Girone B. Esordio emozionante per gran parte degli atleti in campo e giornata di festa che ha arriso ai Giaguari Torino, vincenti in entrambi gli incontri di giornata contro Seamen Milano e Blitz Balangero. Bilancio sull’1-1 sia per i Blitz che per i Seamen, mentre i Frogs Legnano perdono di misura tutte e due le partite, una beffa che non potrà che stimolare ancor di più le giovani rane, capaci di combattere ad armi pari con tutti gli avversari.

Il Campionato U15 si fa sempre più avvincente, con 3 squadre al comando dopo la doppia vittoria di Panthers Parma e Leocorni Bergamo, che raggiungono in vetta i Seamen Milano. Ma è proprio il match tra Bergamo e Milano, finito 42 a 6, a destare il clamore maggiore: il team dei Leocorni pare aver cambiato marcia anche in questa categoria e la lotta per l’accesso ai Playoff, ora, si fa decisamente elettrizzante. Bene anche i Vipers Modena, che trovano la seconda vittoria stagionale che vale il terzo posto del Girone A, mostrando un’ottima organizzazione di gioco oltre che una fisicità importante. Importante vittoria per la Legio XIII che apre il suo weekend battendo nel derby i Gladiatori Roma per 44 a 0. Dalla prossima settimana, la fase ad orologio potrebbe confermare o rimettere tutto in discussione sia in questo campionato che negli altri tornei a calendario.

A partire dal Campionato Italiano U18, dove i Leocorni strapazzano per la seconda volta in giornata i Seamen Milano, confermandosi sempre più la squadra da battere in questa categoria. Bella prova dei Warriors Bologna a Modena contro i Vipers, che “vendicano” la sconfitta subita dalla U15 e dopo un primo quarto di studio salgono in cattedra sia in attacco che in difesa. E’ dominio Guelfi in casa a Firenze, dove i Grizzlies Roma non riescono a contenere l’attacco aggressivo degli avversari, sempre più soli in vetta alla classifica del Girone A. Molto interessante la lotta alle loro spalle, con due delle tre formazioni romane in gara (Legio XIII e Grizzlies) appaiate al secondo posto con un record di 2-2 e pronte a combattere nella fase ad orologio per un posto ai Playoff. Niente da fare, invece, per i Ducks Lazio, alla terza sconfitta consecutiva, la seconda di fila contro la Legio XIII, in una partita molto combattuta e finita 7 a 0, con l’unica segnatura ad opera dei giovani legionari avvenuta nel primo quarto di gioco.

Tutta un’altra storia in Coppa Italia, dove emergono le roboanti vittorie dei Warriors Bologna (66 a 0 ai danni dei Ravens Imola, arrivati a Bologna con un roster molto corto) e proprio dei Ducks Lazio (62 a 0 contro la Legio XIII) che, dunque, in questa categoria si rifanno con gli interessi. Da segnalare le condizioni al limite dell’accettabile dell’Alfheim Field, trasformato in un’enorme pozzanghera, che non hanno certo facilitato il compito alle due squadre in campo. Non fanno sconti a nessuno i Seamen Milano, a segno anche contro i Mastini Verona senza incassare nemmeno un punto. Prestazione maiuscola anche per le Aquile Ferrara, che trovano il terzo successo consecutivo con un’ottima prestazione di squadra ma soprattutto con una difesa che ancora una volta nulla ha concesso agli avversari. Partita fisica quella giocata contro i Redskins Verona che, seppur privi di numerosi giocatori per infortuni, hanno onorato il campo con tenacia.

Risultati completi:

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 12

Frogs Legnano vs Blitz Balangero 20-21

Giaguari Torino vs Seamen Milano 12-6

Blitz Balangero vs Giaguari Torino 14-38

Seamen Milano vs Frogs Legnano 24-22

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15

Leocorni Bergamo vs Seamen Milano 42-6

Panthers Parma vs Frogs Legnano 54-12

Vipers Modena vs Warriors Bologna 30-6

Legio XIII Roma vs Gladiatori Roma 44-0

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18

Titans Romagna vs Redskins Verona 0-47

Guelfi Firenze vs Grizzlies Roma 46-19

Panthers Parma vs Skorpions Varese 20-0

Leocorni Bergamo vs Seamen Milano 51-0

Legio XIII Roma vs Ducks Lazio 7-0

Vipers Modena vs Warriors Bologna 14-38

COPPA ITALIA

Redskins Verona vs Aquile Ferrara 6-37

Mastini Verona vs Seamen Milano 0-33

Warriors Bologna vs Ravens Imola 66-0

Legio XIII Roma vs Ducks Lazio 0-62

Calendario e classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: @Giulio Busi