Fidaf. Prima divisione: preview week 2

Seconda giornata della stagione regolare in Prima Divisione ed esordio dei Guelfi Firenze che affrontano in casa i Seamen Milano, remake dell’Italian Bowl 2019. Se questa sarà la partita di cartello della Week 2, interessanti saranno i nuovi riscontri del campo per tutte le altre contendenti al titolo, tra chi cerca il pronto riscatto e chi invece spera in una immediata riconferma. Ecco il programma del weekend.

Dopo le emozioni dell’esordio, il Campionato di Prima Divisione si appresta a vivere la seconda giornata e, tra voglia di riscatto e/o di riconferma immediati, siamo certi ci attende un grande spettacolo. La notizia della partnership con Rai Sport ha aggiunto entusiasmo ad una stagione che, malgrado le difficoltà del momento, è partita con il piede giusto e promette ancor meglio.

Match of the week sarà, certamente, la sfida tra Guelfi Firenze e Seamen Milano, ideale remake dell’Italian Bowl 2019 che valse il titolo ai milanesi. Per Firenze, guidata dall’ex coach NFL Steve Hagen, sarà l’esordio in questo Campionato e la partita non sarà di quelle semplici, considerata la caratura degli avversari e il fatto che i Seamen arriveranno al Guelfi Sport Center con il ‘coltello tra i denti’ dopo la sconfitta subita all’ultimo secondo ad opera dei Panthers, sabato scorso. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch dei Guelfi e, per aggiungere “pepe” al tutto, anche le telecamere di Rai Sport riprenderanno la partita, che sarà oggetto della seconda puntata del magazine “Fino all’Ultima Yard”, in onda la prossima settimana (giorno preciso e orari da definire).

Alle 19.00 sarà la volta di Warriors vs Ducks, ovvero la sfida tra le prime due grandi deluse del campionato. Né i bolognesi né tantomeno i laziali si aspettavano di partire con il freno a mano tirato, ma così è stato e i rispettivi coaching staff avranno dovuto faticare non poco per riuscire a sbrigare il bandolo della matassa e, in pochi giorni, a dare una chiave di lettura a quanto successo in campo la scorsa settimana. Entrambe le squadre hanno, tuttavia, mezzi e competenze più che adeguati per una pronta reazione e siamo sicuri che in campo, sabato sera, vedremo qualcosa di molto diverso. Purtroppo, comunque vada, uno dei due team finirà con uno 0-2 sul tabellino di marcia e questa certezza aumenta le aspettative nei confronti di questo match.

Terzo e ultimo appuntamento, lo scontro tra Panthers Parma e Rhinos Milano. Umori totalmente opposti rispetto alla partita di cui sopra, con entrambi i team che arrivano da una vittoria, seppur maturata in modo del tutto diverso. Parma è riuscita nell’impresa di battere i Campioni d’Italia in carica in casa loro, al Vigorelli, e per giunta in rimonta. Milano ha difeso la propria ‘casa’, liquidando i Warriors senza troppi patemi e celebrando così nel modo migliore il ritorno in Prima Divisione. L’esito di questo match comincerà a fornirci indicazioni più chiare su quali siano le ambizioni di questi team e, in questo caso, a fine giornata avremo una squadra sola al comando del ranking provvisorio!

Sia il match di Bologna che quello di Parma saranno in diretta streaming sui relativi canali delle squadre (Twtich per i Warriors, YouTube, Twitch, Facebook e Dailymotion per i Panthers).

Questo il programma:

CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE – WEEK 2

Sabato 17 aprile

Ore 15:00 Guelfi Firenze vs Seamen Milano Diretta streaming:

www.twitch.tv/guelfitv

Ore 19:00 Warriors Bologna vs Ducks Lazio Diretta streaming: https://www.twitch.tv/warriorsbologna

Domenica 18 aprile

Ore 15:00 Panthers Parma vs Rhinos Milano Diretta streaming (link diretto su Gameday*)

Ricordiamo inoltre che sarà come sempre possibile seguire i risultati LIVE sulla web app federale Gameday*, dove troverete anche i link agli streaming: https://gameday.fidaf.org/GameDay.aspx.

Ph. Credits: @Giulio Busi