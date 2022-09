Fidaf. Weekend preview seconda divisione e Cif9

Week 6 in Seconda Divisione con i Gironi A, C e D in campo per le ultime sfide prima della fase ‘ad orologio’. In CIF9, otto partite in programma per classifche ancora molto aperte un po’ in tutti i gironi. Ecco cosa ci riserva il weekend.

Ultima giornata prima della cosiddetta “fase ad orologio” anche in Seconda Divisione e focus sul derby torinese del Girone A, tra Giaguari e Reapers Torino. Due squadre che, a dispetto dell’esordio ufficiale in Fidaf dei Reapers, si conoscono bene. I Giaguari guidano la classifica con due vittorie su due partite giocate, ma Pirates e Reapers inseguono sull’1 a 1 e hanno dimostrato di potersela ogni volta giocare fino al fischio finale. Il derby è sempre il derby e ci aspettiamo, dunque, grande agonismo e auspicabilmente anche grande fair play in campo, sabato sera a Grugliasco (TO).



Domenica, invece, impegno in esterna proprio per i Pirates Savona, che affronteranno i Red Jackets Sarzana, ancora in cerca della prima W stagionale. Sfida al vertice nel Girone D, con Mastini e Saints che si affronteranno domenica pomeriggio a Verona. La classifica recita 3 a 0 per entrambi i team, ma il percorso fin qui compiuto dalle due squadre è piuttosto diverso, con i Mastini che hanno veramente faticato sino ad ora solo nel derby contro i Redskins e i Saints a segno ma sempre di misura su Sentinels, Venezia e Redskins. Nel Girone C, Vipers Modena attesi alla prova Bengals Brescia, dopo le convincenti prestazioni contro Hogs e Aquile. I bresciani sono squadra solida e d’esperienza, tuttavia, e faranno di tutto per sfruttare il turno di riposo degli Hogs per scavalcarli in classifica e assicurarsi il secondo posto. Non sarà facile per nessuno…

In CIF9, otto le partite in programma in questa Week 5 ed equilibrio ancora un po’ in tutti i Gironi, con classifiche aperte e ribaltoni dietro l’angolo. Servirà però un immediato cambio di passo per i Fighting Ducks, al secondo appuntamento casalingo consecutivo, questa volta contro gli Angels Pesaro, capoclassifica. Stessa situazione per i 29ers Alto Livenza, chiamati però alla difficile trasferta contro i Cavaliers Castelfranco. Scorrendo il programma del weekend, per il resto, sono tante le squadre al secondo o terzo impegno stagionale e, dunque, fatte le debite correzioni dopo l’esordio in campionato, sarà questa giornata a darci la misura reale delle forze e degli equilibri di ogni girone. E’ questo il caso dei Crusaders Cagliari, ad esempio, o degli Eagles Salerno, sconfitti all’esordio ma pronti a ribaltare immediatamente le sorti della stagione contro, rispettivamente Legio XIII Roma e Briganti 82 Napoli, e i Mida Achei Crotone, costretti allo 0-2 da Eagles United Palermo (con la rivincita proprio fissata questo weekend) ed Elephants Catania. Ma anche Blue Storms Busto Arsizio, Eagles United Palermo, Rams Milano, Hurricanes Vicenza, Thunders Trento e gli stessi napoletani, attualmente sull’1-1 in classifica, avranno la possibilità di fare un bel passo avanti in chiave play off. Servirà forse una prova più che convincente soprattutto ai Blue Storms, che in casa aspettano i Blitz, in testa al Girone G e che lo scorso 2 maggio avevano spento gli entusiasmi dell’esordio dei bustocchi con un sonoro 36 a 0.

Ecco il programma:

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE – WEEK 6

Sabato 22 maggio

h. 17:00 Hogs Reggio Emilia vs Aquile Ferrara

h. 21:00 Reapers Torino vs Giaguari Torino

Domenica 23 maggio

h. 14:30 Mastini Verona vs Saints Padova

h. 15:00 Vipers Modena vs Bengals Brescia

h. 15:30 Red Jackets Sarzana vs Pirates Savona

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TORNEO PAOLO CROSTI – WEEK 5

Sabato, 22 maggio

h. 20.00 Cavaliers Castelfranco vs 29ers Alto Livenza

h. 21:00 Rams Milano vs Predatori GdT

Domenica, 23 maggio

h. 15.00 Blue Storms Busto Arsizio vs Blitz Balangero

h. 15.00 Eagles Salerno vs Briganti 82 Napoli

h. 15.30 Legio XIII Roma vs Crusaders Cagliari

h. 15.30 Eagles United Palermo vs Mida Achei Crotone

h. 16.30 Thunders Trento vs Hurricanes Vicenza

h. 16.30 Fighting Ducks Lazio vs Angels Pesaro

