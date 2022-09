Fidaf. Youth bowl Firenze! (diretta streaming)

Definiti accoppiamenti e programmi delle Final Four di domenica a Firenze. In palio, il titolo di Campioni d’Italia U14. Diretta streaming su Fidaf TV.

C’è emozione, e non solo tra i protagonisti di questo breve, ma intenso Campionato di categoria: tornare a giocare una finale nazionale, seppur senza il conforto del pubblico, ma con l’insostituibile aiuto di Fidaf TV quale mezzo per consentire a tutti gli appassionati di poterne godere appieno, è un momento da celebrare con gioia e così intendiamo fare!

Domenica, nel bellissimo impianto del Guelfi Sport Center, le 4 squadre finaliste del Campionato Italiano Under 14 si sfideranno al meglio delle proprie possibilità e, ne siamo sicuri, sarà un grande spettacolo: il livello tecnico già raggiunto da questi giovani atleti, complice per molti l’approccio avuto in precedenza con il flag football, e malgrado le pochissime settimane avute a disposizione per allenarsi con continuità è a dir poco sorprendente. Come sorprendente è la maturità fisica di alcuni dei giocatori osservati in campo lo scorso weekend: sarà la tecnica o la prestanza ad avere la meglio? Lo scopriremo sin dalle prime battute del mattino, con due semifinali da brivido:

alle 11.00, in contemporanea, la Legio XIII Roma (vincitrice del Girone C) affronterà i Campioni d’Italia in carica, i Daemons Cernusco, mentre i Seamen Milano (vincitori del Girone B) affronteranno la corazzata torinese dei Giaguari Torino, primi sia nel Girone A che nel ranking assoluto, unica squadra ad essere uscita senza sconfitte dal massacrante Bowl eliminatorio della scorsa settimana.

Il programma poi prevede, alle 13.30, la finale per il 3° e 4° posto e, a seguire, alle ore 14.30, la finalissima che assegnerà il titolo.

Come anticipato, l’accesso al pubblico non sarà consentito, nel rispetto dei vari DPCM emessi sin qui, ma Fidaf TV riprenderà l’intero evento in diretta streaming. Per quanto riguarda le due partite di semifinale, pur garantendo l’aggiornamento costante di risultati ed eventuali highlight, Fidaf TV seguirà il match tra Legio XIII e Daemons Cernusco. La seconda semifinale verrà comunque registrata e potrà essere poi vista per intero. Il commento di tutte le dirette sarà affidato alle voci di Ugo Arcangeli e Guglielmo Perasole, “padroni di casa” al Guelfi Sport Center. Ecco i link:

Semifinale





Finale 3°-4° posto





Finale 1°-2°posto





Come sempre, inoltre, sarà possibile seguire LIVE le variazioni di punteggio di ciascuna partita grazie alla web app federale Gameday: https://gameday.fidaf.org/GameDay.aspx

Che vinca il migliore!