Formazione e lavoro: appuntamento a Milano e Roma per il Salone dell’Orientamento

Per iniziare con il piede giusto questo 2023 dal punto di vista professionale, viene organizzato il Salone dell’Orientamento con due giorni di seminari, workshop, tavole rotonde, lezioni, coaching e networking completamente gratuiti e tenuti da validi professionisti di ogni settore.

Il salone dell’Orientamento a Milano: che cosa aspettarsi

È uno di quegli appuntamenti imperdibili per tutte quelle persone che sono ancora alla ricerca della propria strada professionale, a prescindere dall’età, dalla formazione e dal settore. È rivolto sia a studenti e giovani professionisti tanto quanto manager, genitori o insegnanti. I temi trattati sono quelli relativi al lavoro e alla formazione senza dimenticare l’innovazione e l’internazionalità. A cosa servono le certificazioni internazionali di lingua? Cosa fare dopo il diploma? Questi sarannoi temi trattati al Salone dell'Orientamento Milano, dove si potrà anche assistere gratuitamente alla partita di basket dell’Urania presso l'Allianz Cloud Arena.

Partecipando agli eventi che prevedono in panel grandi professionisti, si portà rafforzare la propria figura professionale imparando, ad esempio, a scrivere un curriculum efficace per l’estero oppure come diventare un giovane CEO.

Purtroppo, moltissime persone ancora oggi non riescono a trovare un’occupazione, nonostante la formazione e le esperienze lavorative alle spalle, proprio perché non sanno come scrivere un buon curriculum vitae che sappia presentare la propria figura professionale e valorizzarla. Ovviamente, gli ostacoli aumentano nel momento in cui si desidera autocandidarsi per un posto all’estero. In questi casi, diventa essenziale una formazione specifica su come scrivere un curriculum internazionale che si può trovare a questo appuntamento proprio nel centro di Milano, una delle città al centro del business internazionale.

Il salone dell’orientamento a Roma: un’agenda fitta di eventi

Dopo Milano, il salone dà appuntamento e chiunque fosse interessato o anche solo incuriosito dagli importanti temi trattati, a Roma. Al Salone dell'Orientamento Roma si prevede una fitta agenda con seminari, tavole rotonde, incontri, lezioni di lingua gratuite, test di inglese e tanto altro ancora. È il modo giusto per iniziare a pensare al proprio futuro e alla propria formazione tra studio, lavoro e volontariato nel Regno Unito.

Saranno presenti moltissime grandi aziende che svelano quali sono le migliori opportunità, in Italia come all’estero, per i giovani e non solo. Chi non ha le idee chiare in merito al proprio futuro, può informarsi e iniziare a prendere delle decisioni coerenti con i propri obiettivi. Il Salone ha l’obiettivo di aiutare a trovare la propria strada, scegliendo con cura il miglior percorso formativo o universitario.

Per i genitori, questo è il momento ideale per organizzare un’estate divertente ma dall’alto valore formativo per i figli perciò diventa di grande aiuto partecipare alla conferenza in merito a questo tema per scegliere tra sport, tecnologie, viaggi e lingue straniere. Invece, gli insegnanti possono trovare di grande valore una rotonda sul tema della formazione scolastica e l’inserimento nel mondo del lavoro, sia a livello italiano sia internazionale facendo le giuste distinzioni.