Formula 1, dominio McLaren a Silverstone. Norris vince davanti a Piastri. Ferrari solo quarta con Hamilton, Leclerc 14°

Tempo di lettura: ~2 min

Caos e spettacolo nel GP di Gran Bretagna, con la pioggia protagonista. Hulkenberg conquista il primo podio della carriera, Verstappen solo quinto. Ferrari a due facce: bene Hamilton, disastro Leclerc. Antonelli si ritira dopo un contatto.

SILVERSTONE – Un altro trionfo firmato McLaren nel circuito di casa. Lando Norris conquista il Gran Premio di Gran Bretagna con una prestazione impeccabile, tagliando il traguardo in 1:37:15.735, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri (+6.812s). Per la scuderia inglese si tratta di una doppietta pesantissima che conferma il momento d’oro del team di Woking.

Dietro di loro, a sorpresa, Nico Hülkenberg porta la Sauber sul podio per la prima volta dopo 15 stagioni in Formula 1, chiudendo terzo a +34.742s. Un risultato straordinario per il tedesco, tra i veterani più rispettati del paddock.

Ferrari: luci e ombre

La Ferrari si consola con il quarto posto di Lewis Hamilton (+39.812s), autore di una gara intelligente e solida, nonostante le condizioni mutevoli della pista. Male invece Charles Leclerc, che non riesce mai a trovare ritmo e termina 14° (+84.477s), lontano dalla zona punti. La pioggia intermittente e le strategie gomme hanno messo in crisi l’altra Rossa di Maranello.

Verstappen giù dal podio

Max Verstappen non è mai stato davvero in lotta per la vittoria. Il campione del mondo in carica ha chiuso in quinta posizione, staccato di oltre 56 secondi da Norris. Il meteo e la gestione gomme hanno penalizzato anche Red Bull, che resta però in corsa nel Mondiale costruttori.

La pioggia detta il ritmo

La gara è stata segnata, come spesso accade a Silverstone, da un meteo instabile: la pioggia è andata e venuta, costringendo i team a continue modifiche di strategia e numerosi pit stop. Tra cambi gomme, sorpassi, errori e incidenti, lo spettacolo non è mancato. Le safety car – reale e virtuale – sono intervenute più volte a rallentare l’azione.

Fuori Antonelli, delusione per l’Italia

Ritiro amaro per Kimi Antonelli, coinvolto in un contatto con Hadjar che lo ha costretto a fermarsi anzitempo. Il giovane talento bolognese della Mercedes non è riuscito a completare il suo primo GP britannico, in un weekend già complicato sin dalle qualifiche.

Ordine d’arrivo – GP Gran Bretagna 2025

L. Norris (McLaren) – 1:37:15.735 O. Piastri (McLaren) – +6.812s N. Hülkenberg (Sauber) – +34.742s L. Hamilton (Ferrari) – +39.812s M. Verstappen (Red Bull) – +56.781s P. Gasly (Alpine) – +59.857s L. Stroll (Aston Martin) – +60.603s A. Albon (Williams) – +64.135s F. Alonso (Aston Martin) – +65.858s G. Russell (Mercedes) – +70.674s

Fuori dai punti: Bearman (11°), Sainz (12°), Ocon (13°), Leclerc (14°), Tsunoda (15°), ritirati Antonelli, Hadjar, Bortoleto, Lawson, Colapinto.

