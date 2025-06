Formula 1, GP d’Austria: trionfo McLaren con Norris e Piastri. Leclerc salva l’onore Ferrari, Hamilton chiude quarto

Tempo di lettura: ~2 min

SPIELBERG – Una giornata da incorniciare per la McLaren, che torna a brillare con una doppietta nel Gran Premio d’Austria, undicesima tappa del Mondiale di Formula 1. Sul circuito del Red Bull Ring, Lando Norris conquista una vittoria autoritaria davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, firmando un successo che rilancia prepotentemente le ambizioni della scuderia inglese.

A completare il podio, il monegasco Charles Leclerc, che regala un sorriso alla Ferrari dopo un weekend complesso. Quarto posto per l’altra “rossa” di Lewis Hamilton, che – è bene ricordarlo – corre da questa stagione con la scuderia di Maranello, in un connubio ancora in fase di rodaggio.

McLaren dominante, Ferrari resistente

La gara è stata un dominio arancione fin dalle prime battute. Norris, partito dalla prima fila, ha preso il comando dopo le soste ai box e ha gestito magistralmente il ritmo fino alla bandiera a scacchi. Piastri, sempre più maturo, ha saputo resistere agli attacchi di Leclerc nelle fasi finali, mantenendo la seconda posizione e suggellando la giornata perfetta per Woking.

Leclerc, dal canto suo, ha massimizzato il potenziale della sua SF-24, portandola sul podio e lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Hamilton, autore comunque di una prova solida, ma mai davvero in lotta per le posizioni da podio.

Verstappen out, colpo di scena

Il colpo di scena del weekend arriva però dal grande assente tra i protagonisti: Max Verstappen è stato costretto al ritiro per problemi tecnici, lasciando la Red Bull a bocca asciutta davanti al pubblico di casa. Una battuta d’arresto che potrebbe rivelarsi pesante in ottica campionato, soprattutto se McLaren dovesse confermare questa crescita.

Giovani alla ribalta, Antonelli e Sainz out

Da segnalare l’ottima prova del neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls), sesto al traguardo, e del brasiliano Gabriel Bortoleto, ottavo con la Sauber: due giovani talenti che si stanno ritagliando spazio nella categoria. Tra i ritirati anche il giovane italiano Kimi Antonelli, ancora alle prese con l’adattamento alla Mercedes, e Carlos Sainz Jr., costretto allo stop per un guasto sulla sua Williams.

Classifica provvisoria – GP d’Austria

L. Norris (McLaren) O. Piastri (McLaren) C. Leclerc (Ferrari) L. Hamilton (Ferrari) G. Russell (Mercedes) L. Lawson (Racing Bulls) F. Alonso (Aston Martin) G. Bortoleto (Sauber) N. Hülkenberg (Sauber) E. Ocon (Haas)

Uno scenario che riapre il Mondiale?

Con la Red Bull in affanno e la McLaren in forma smagliante, il mondiale 2025 si fa ancora più incerto. Ferrari mostra segnali di crescita, ma manca ancora lo spunto decisivo per puntare alla vittoria. A metà campionato, i giochi sono tutt’altro che fatti.

