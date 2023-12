Furti di mezzi edili presso società municipalizzata: otto arresti a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA 01 DIC. - i Carabinieri hanno portato a termine un'operazione finalizzata all'arresto di otto individui, accusati di aver perpetrato una lunga serie di furti di mezzi edili nei pressi di Reggio Calabria, per un valore che ammonta a decine di migliaia di euro. Le vittime di questi furti sono la "Castore," una società municipalizzata responsabile della gestione dei servizi pubblici nella zona.

Gli arrestati, principalmente di etnia nomade, rientrano in un'età compresa tra i 21 e i 39 anni e sono stati individuati non solo a Reggio Calabria, ma anche a Cremona ed a Catanzaro.

Gli arresti sono avvenuti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Calabria, su richiesta del Procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardieri, e del sostituto procuratore Marco De Pasquale. Le indagini che hanno condotto agli arresti sono state condotte dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria e sono state avviate nel mese di luglio del 2022, quando tre camion, una pala meccanica ed un escavatore, con un valore complessivo di 270 mila euro, furono rubati presso la sede della "Castore."

Non è la prima volta che la stessa società è stata presa di mira da furti, iniziati già nel 2019, che hanno portato gli investigatori a installare telecamere per documentare le successive sottrazioni di mezzi edili. (Ansa)





