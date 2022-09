Furto in armeria a Cosenza, revocata la licenza. Mancanza videosorveglianza e assenza di vetri antisfondamento.

COSENZA, 10 MAR - Mancanza di un adeguato sistema di videosorveglianza, armi custodite in teche prive di vetro anti sfondamento, così come le vetrine esterne al negozio: sarebbero gli elementi che hanno portato ieri alla revoca della licenza all'armeria 'Diana Sport' di piazza Loreto a Cosenza. Secondo quanto riferito, la nota armeria, dai controlli effettuati all'indomani del furto, avvenuto lo scorso 30 gennaio, "risulta non ottemperante alle previste prescrizioni per il rilascio".

Le indagini sono ancora in corso per individuare i responsabili del furto, che all'alba del sabato 30 gennaio, utilizzando un'auto come ariete, hanno letteralmente sfondato la vetrina dell'armeria Diana, all'angolo tra via Misasi e in piazza Loreto ed hanno portato via un ingente quantitativo di armi. L'auto, una Fiat Stilo grigia utilizzata per compiere il furto, fu poi ritrovata nel quartiere Serra di Spiga. Durante la fuga, i malviventi avevano anche perso alcune pistole e fucili rimaste per strada.