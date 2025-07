Gabriele Alesi si presenta ai tifosi del Catanzaro. Darò tutto per questa maglia" (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

CATANZARO – Nuovo volto in casa giallorossa, Gabriele Alesi si presenta ai tifosi del Catanzaro con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Il giovane fantasista, classe 2004, arrivato in estate dopo una lunga militanza nelle giovanili del Milan, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club. Un incontro in cui ha raccontato se stesso, le sue esperienze e le motivazioni che lo hanno portato a scegliere la piazza calabrese.

"Sono un giocatore offensivo, mi piace attaccare"

Gabriele Alesi si descrive così:

«Mi considero un giocatore molto più offensivo che difensivo. Posso giocare a centrocampo, ma nel corso dell’ultima stagione ho ricoperto diversi ruoli: anche esterno, anche quinto. Ho fatto un po’ di tutto, ma di mio mi dichiaro come un calciatore portato ad attaccare», spiega Alesi con sincerità.

Dopo il Milan, una nuova avventura

L’esperienza con i rossoneri ha rappresentato un tassello importante della sua formazione:

«Ho passato sei lunghi anni al Milan, tra settore giovanile, Primavera e anche Under 23. È stato un percorso che mi ha lasciato una grandissima esperienza, soprattutto a livello professionale», sottolinea Alesi, visibilmente riconoscente per il percorso intrapreso finora.

Perché Catanzaro? “Non ho esitato”

Quando gli viene chiesto cosa lo abbia spinto ad accettare la sfida giallorossa, Alesi non ha dubbi:

«Catanzaro è una piazza importante. I tifosi e tutto l’ambiente mi hanno dato un’ottima spinta. Appena ho sentito il nome Catanzaro non ho esitato: ho detto subito sì».

A pesare nella scelta, anche i consigli di chi ha vissuto la maglia giallorossa:

«Ho sentito tante persone che hanno giocato qui, e mi hanno consigliato di venire per il calore dei tifosi e la bellezza della città. Mi hanno detto che qui si sta bene, in un ambiente tranquillo ma appassionato».

Il messaggio ai tifosi: “Darò tutto per questa maglia”

Infine, Alesi lancia un messaggio diretto al popolo giallorosso:

«Sono pronto a dare tutto per questa maglia e per i tifosi. Ho tanta voglia di iniziare e non vedo l’ora di scendere in campo».

Il Catanzaro, dal canto suo, accoglie un giovane di talento con un percorso già importante alle spalle, pronto a scrivere nuove pagine in giallorosso. Una scommessa interessante, tutta da seguire.





