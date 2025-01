Gennaio sotto le stelle: Marte, meteore e spettacoli celesti imperdibili. Tutti i dettagli

Marte e le meraviglie celesti di gennaio: appuntamenti da non perdere

Gennaio regala uno spettacolo straordinario agli appassionati di astronomia, con eventi imperdibili che illuminano il cielo invernale. Tra protagonisti come Marte, Venere e Saturno, e fenomeni suggestivi come l’occultazione lunare e le stelle cadenti Quadrantidi, il mese inizia sotto il segno delle stelle, come sottolinea l’Unione Astrofili Italiani (UAI).

Il 3 gennaio: le Quadrantidi e la danza delle meteore

La prima sorpresa di gennaio arriva con lo sciame meteorico delle Quadrantidi, le stelle cadenti d’inverno. Il loro picco di attività è previsto il 3 gennaio, sebbene durante il giorno, ma sarà possibile ammirarne alcune fino alla notte del 4 gennaio grazie all’assenza del disturbo lunare. Un’occasione unica per volgere lo sguardo al cielo e godersi uno spettacolo naturale.

4 gennaio: la Luna incontra Saturno e il Sole si avvicina

Un altro evento significativo sarà l’occultazione di Saturno da parte della Luna, visibile da tutta Italia. L’incontro avverrà nella costellazione dell’Acquario, con orari specifici a seconda della località:

Milano: dalle 18:33 (inizio immersione) alle 19:34 (emersione).

Roma: dalle 18:43 alle 19:29.

Palermo: dalle 18:56 alle 19:16.

Lo stesso giorno, alle 15:00, la Terra raggiungerà il perielio, la minima distanza dal Sole, pari a 147.103.679 chilometri. Un fenomeno che ricorda il delicato equilibrio del nostro sistema planetario.

Marte all'opposizione: il re del cielo del 16 gennaio

Il pianeta rosso sarà protagonista il 16 gennaio, quando si troverà all’opposizione, allineato con la Terra e il Sole. Questo posizionamento offrirà una visione straordinaria: Marte sarà visibile per tutta la notte, alla sua massima luminosità e dimensione apparente, trovandosi alla distanza minima dalla Terra, circa 96 milioni di chilometri.

Gli altri pianeti: Venere, Saturno e Giove

Venere, il "pianeta della sera", sarà particolarmente visibile a gennaio, tramontando circa quattro ore dopo il Sole per tutto il mese. Inoltre, nelle sere del 19 e 20 gennaio, sarà protagonista di una congiunzione con Saturno, un incontro ravvicinato che promette suggestive osservazioni.

Giove, ancora luminoso, sarà nella costellazione del Toro, vicino alla stella Aldebaran.

Saturno, dopo l’occultazione, sarà visibile solo poco dopo il tramonto.

Le costellazioni invernali: uno sfondo magico

A fare da cornice a questi eventi ci saranno le maestose costellazioni invernali. Da Est, nelle prime ore della notte, spiccano Cancro e Leone. Verso Ovest, si distinguono Ariete e Pesci, mentre al centro dell’osservazione troneggia Orione, accompagnato dalle costellazioni del Cane Maggiore e del Cane Minore, con le brillanti Sirio e Procione.

Non perdere l’occasione

Questo gennaio offre una serie di appuntamenti irripetibili con il cosmo. Armati di telescopio, binocolo o anche solo della voglia di ammirare, e preparati a vivere momenti indimenticabili sotto un cielo carico di meraviglie.