"Gettonopoli". Inchiesta su Comune Catanzaro, interrogato consigliere Riccio

CATANZARO, 5 FEB - Si è protratto per tre ore stamattina l'interrogatorio, davanti al sostituto procuratore della Repubblica Pasquale Mandolfino, del consigliere comunale di Catanzaro Eugenio Riccio, il primo a chiedere di essere ascoltato dopo la chiusura dell'inchiesta denominata "Gerione", conosciuta anche come "Gettonopoli", in cui sono coinvolti 29 consiglieri di Catanzaro (su 32), indagati, a vario titolo, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ed uso di atto falso.

Sullo sfondo dell'inchiesta, la cui attività di polizia giudiziaria é delegata ai carabinieri, ci sono alcune aziende che avrebbero assunto solo formalmente i consiglieri comunali di Catanzaro con lo scopo di conseguire le somme a copertura delle assenze dei loro dipendenti fittizi. L'attività investigativa riguarda anche riunioni anche queste fittizie delle Commissioni consiliari permanenti e gettoni di presenza acquisiti indebitamente. Su 29 indagati, solo cinque hanno chiesto di essere interrogati. Sono Eugenio Riccio, Demetrio Battaglia, Roberta Gallo, Gianmichele Bosco e Nicola Fiorita.

A Riccio, consigliere di minoranza, viene contestata l'indebita percezione di gettoni di presenza per un ammontare di 558 euro. "Ritengo - ha detto Riccio in una dichiarazione - che si sia trattato di un colloquio proficuo per dimostrare la mia assoluta estraneità rispetto a fatti, pur marginali, provvisoriamente contestatimi. Sono lieto di aver toccato con mano che non vi è alcun pregiudizio da parte del pubblico ministero titolare delle indagini.

Pertanto, anche alla luce dei numerosi elementi difensivi portati alla sua attenzione, auspico una pronta definizione del procedimento attraverso un provvedimento di archiviazione".

Secondo l'avvocato Antonio Lomonaco, difensore di Grillo, "è stata fatta precisa e assoluta chiarezza su ogni argomento trattato. Non rimane altro che attendere con la massima fiducia e serenità, non certo di circostanza, l'esito di questa fase preliminare".

Seguono aggiornamenti