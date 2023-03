Gimigliano in festa per il Patrono San Giuseppe

Gimigliano in festa per il Patrono San Giuseppe. La comunità di Gimigliano in festa per il Patrono San Giuseppe, venerato in prezioso simulacro risalente al 1831, opera dello scultore serrese Vincenzo Zaffino. custodito dapprima nella chiesa dell’Immacolata e successivamente trasferito nella Chiesa dell'Assunta.

Una festa ben riuscita, pregata, condivisa, partecipata. Grazie alla sinergia che si è instaurata dalla comunità parrocchiale guidata dai Padri Servi dei Poveri collaborati dai diaconi Andrea e Mario Arcuri, con il Comune di Gimigliano, la Pro Loco e il locale Istituto Comprensivo "Guzzo".

La festa è stata preparata con un solenne triduo di preghiera predicato da Padre Amedeo Gareri e allietato dal Coro Santa Maria Assunta con la collaborazione della Cappella Musicale "San Giuseppe". La solenne celebrazione eucaristica è stata presieduta dal vicario foraneo don Antonio Ranieri nel corso della quale l'amministrazione Comunale di Gimigliano rappresentata dal sindaco Laura Moschella e dal vice sindaco Tommaso Angotti. È seguita la processione con la venerata statua di San Giuseppe lungo le principali vie della cittadina accompagnata dal Gran Concerto Bandistico Città di Gimigliano "Masino Scalzo". Il simulacro ha sostato nella Chiesa Madre e da qui è stato riaccompagnato da un lungo corteo processionale e dalla fiaccolata animata dai bambini del catechismo.

Una giornata di festa, di comunione, all'insegna della sinodalita, che ha gettato semi di speranza nella città di Gimigliano. I festeggiamenti si sono conclusi con un qualificato concerto di musica gospel, organizzato dall'amministrazione comunale, tenuto dal “Free Worshippers Gospel Singer” e il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali.