Giornata diocesana del quotidiano "Avvenire" e inaugurazione della nuova sede del periodico “Comunità Nuova”

Lunedì 14 luglio 2025, in occasione della Giornata diocesana del quotidiano Avvenire, la città di Catanzaro vivrà un duplice momento significativo promosso dall’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace e dal suo Ufficio per le Comunicazioni Sociali.

L’evento, inserito anche nel cartellone delle iniziative civili per la festa di San Vitaliano grazie alla collaborazione dell' assessorato alla cultura Donatella Monteverde, rappresenta una tappa importante per la vita ecclesiale e culturale della diocesi.

Alle ore 17.30, in Via Arcivescovado 25, si terrà l’inaugurazione della nuova sede del periodico diocesano “Comunità Nuova,” storico strumento di informazione e comunione ecclesiale. Sarà presente per l’occasione Mauro Ungaro, Presidente della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici (FISC), a sottolineare il valore di questo rilancio editoriale nel contesto della comunicazione cattolica nazionale.

Alle 18.30, in Piazza Prefettura, si svolgerà un momento pubblico con la distribuzione del giornale Avvenire, arricchito da uno speciale sulla diocesi, e un "debate meeting" sui cammini giubilari locali, alla presenza dell’Arcivescovo Claudio Maniago. Interviene anche Gaspare D'Esposito, responsabile commerciale di Avvenire per il centro-sud.

L’iniziativa, fortemente voluta dallo stesso Arcivescovo, che ha sostenuto il rilancio del periodico con tutto lo staff dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali, intende rinnovare il legame tra informazione, pastorale e vita delle comunità, in uno spirito di servizio, testimonianza e ascolto.

Un appuntamento da non perdere, che unisce informazione, fede e cultura nel cuore della città.

