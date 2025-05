GP di Miami: Verstappen in pole, ma Antonelli sorprende. Ferrari in difficoltà

Tempo di lettura: ~3 min

MIAMI – Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Miami, ma la sensazione è che la corsa al trionfo domenicale sia tutt’altro che chiusa. Sul circuito cittadino della Florida si respira aria di rivoluzione: accanto al dominio Red Bull, spuntano i nomi nuovi della F1, con Kimi Antonelli e Lando Norris pronti a dare spettacolo.

La notizia vera, però, è che la distanza tra i top team si sta assottigliando. Almeno cinque piloti sono racchiusi in pochi decimi di secondo e potrebbero ambire alla vittoria. Dopo stagioni di monopolio targato Verstappen, la Formula 1 torna a essere imprevedibile e combattuta.

La sorpresa: Antonelli in prima fila, Ferrari lontana

L’Italia sorride grazie al 18enne bolognese Kimi Antonelli, autentica rivelazione del weekend. Dopo la pole position nella Sprint Race, il giovane talento della Mercedes partirà terzo in griglia nella gara di domenica. L'impressione è che abbia la stoffa giusta per giocarsi il podio, nonostante l’amarezza per una Sprint dal finale beffardo.

Male, invece, le Ferrari: Charles Leclerc partirà solo ottavo, mentre Lewis Hamilton — al volante della Rossa in questo campionato 2025 — scatterà dodicesimo, a dispetto del terzo posto ottenuto nella Sprint.

La SF-25 sembra in affanno, incapace di trovare il ritmo giusto su un tracciato che premia motricità e carico aerodinamico.

Sprint Race: caos tra pioggia, incidenti e sorpassi al limite

Il sabato pomeriggio è stato un vero e proprio concentrato di emozioni. La Sprint Race è stata condizionata dalla pioggia e da una lunga serie di eventi: partenze ritardate, incidenti, safety car, sorpassi spettacolari e — come da tradizione — polemiche a non finire.

Vince Lando Norris con una McLaren perfetta, ma l’attenzione è tutta per Antonelli, protagonista sfortunato. Dopo una partenza ottima, il giovane italiano viene spinto fuori pista da Piastri. Finisce quarto e protesta via radio, ma i commissari giudicano il contatto regolare.

Intanto, Leclerc si autoelimina già nel giro di riscaldamento, finendo contro un muro in condizioni d’asfalto bagnato. Più tardi, Hamilton riesce a risalire fino al terzo posto grazie a una scelta azzeccata di gomme morbide.

Antonelli bloccato in pit-lane, Verstappen penalizzato

Durante i pit-stop, Antonelli perde terreno anche a causa di un blocco in pit-lane causato da Verstappen, che viene successivamente penalizzato di 10 secondi. Un episodio che alimenta la frustrazione del giovane pilota, il quale chiuderà al decimo posto una gara che avrebbe potuto vederlo protagonista.

Spettacolare anche il finale, con Fernando Alonso contro un muro a quattro giri dalla fine. Entra la gru, la safety car congela le posizioni e accompagna il gruppo fino alla bandiera a scacchi.

GP Miami 2025: i riflettori puntano su Antonelli

Con un Max Verstappen in pole ma un gruppo sempre più vicino, il Gran Premio di Miami 2025 promette scintille. I tifosi italiani sognano con Kimi Antonelli, mentre la Ferrari cerca un riscatto che sembra lontano. Se la pioggia dovesse tornare a bagnare la pista, tutto potrebbe accadere.