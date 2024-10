Grande successo a Lamezia Terme per l’inaugurazione della DB Boutique Uomo di Donatella Bertucci

Lamezia Terme – L’inaugurazione della DB Boutique Uomo di Donatella Bertucci ha confermato l’interesse e l’entusiasmo della collettività lametina verso una moda maschile di alta qualità, dimostrando che anche in un contesto locale è possibile sviluppare progetti imprenditoriali di assoluto pregio.

L’evento, tenutosi sabato 5 ottobre in Corso G. Nicotera, ha visto la partecipazione significativa di cittadini, professionisti e amanti del settore, tutti curiosi di scoprire la nuova offerta dedicata alla moda maschile.

La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera conviviale e accogliente, segnata dalla presenza di numerose istituzioni e volti noti della comunità locale, a testimonianza del forte legame tra la stilista e il suo territorio.

Il successo dell'inaugurazione della DB Boutique Uomo, quindi, è un esempio lampante di come fare imprenditoria in modo onesto e radicato nel territorio sia non solo possibile ma anche apprezzato.

Donatella, con la sua visione chiara e la dedizione alla qualità, ha dimostrato che anche nel Sud Italia si possono creare realtà imprenditoriali di successo, in grado di competere con i colossi della moda e di contribuire concretamente al benessere della comunità locale.

Dopo il grande riscontro ottenuto in questa serata, la DB Boutique Uomo è pronta a diventare un simbolo di eleganza e qualità, proponendo capi unici e una sartoria che rispetta la tradizione italiana, il tutto scelto e ideato con cura grazie alla passione e determinazione di Donatella.