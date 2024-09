Grave scontro sulla SS107 a Rovito: Vvf intervengono per estrarre conducente in codice rosso

Scontro tra furgone e autovettura, conducente in codice rosso trasportato d'urgenza dal Suem118. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza sede centrale, alle ore 16:45 circa, è intervenuta nel comune di Rovito sulla SS107 al KM 37,500 per un incidente stradale tra un furgone e un'autovettura.

Intervento dei vigili del fuoco è valso nell'immediato ad estrarre dall'abitacolo il conducente della vettura che veniva affidato al personale sanitario del Suem118 in stato di codice rosso.

Si procedeva altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Il transito sulla statale, nel tratto interessato dal sinistro, su unica corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.