Green pass: Letta, bene Lega non abbia seguito linea Salvini

Green pass: Letta, bene Lega non abbia seguito linea Salvini.

LAMEZIA TERME, 19 SET - "Sul green pass le scelte sono quelle giuste. Stiamo andando nella buona direzione, l'estensione obbligatoria è la scelta giusta. Draghi ha fatto le scelte giuste e noi lo sosteniamo. Salvini no, insieme alla Meloni, solo che la Meloni è opposizione e quindi è anche comprensibile che abbia un'altra posizione. Salvini sta al governo ed è una parte della maggioranza che è opposizione continua. Meno male che la parte principale della Lega ha deciso di non seguire Salvini e di appoggiare la line di responsabilità del governo.

E' la nostra linea. Il Pd in questo momento è partito della responsabilità che sta sostenendo il governo sulle scelte più importanti e complesse, è il partito che garantisce in questo momento la responsabilità nel Paese".

A dirlo, il segretario del Pd, Enrico Letta parlando con i giornalisti a Lamezia Terme.