Grest di Sellia Marina: oltre 200 giovani “Chiamati alla Speranza” (Fotogallery)

Grest di Sellia Marina: oltre 200 giovani “Chiamati alla Speranza”. Una comunità che educa e costruisce futuro

SELLIA MARINA – Si è concluso con un grande abbraccio collettivo il XIII Grest dell’Oratorio San Nicola di Sellia Marina, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 200 persone tra bambini, animatori, famiglie e ospiti speciali. Un’edizione intensa e carica di significato, guidata dal tema “Chiamati alla Speranza”, ispirato alle parabole evangeliche, in cui fede, gioco, educazione e inclusione si sono intrecciati in un’esperienza unica.

Due settimane, dal 23 giugno al 5 luglio, trascorse tra l’oratorio, la pineta e il mare, animate dalla presenza di 62 educatori e 42 giovani volontari formatisi già dal 19 giugno. Ogni pomeriggio, a partire dalle 15.00, giochi, laboratori, bans, momenti di riflessione e preghiera hanno coinvolto i bambini in un percorso educativo e relazionale all’insegna della condivisione e della gioia cristiana.

Il saluto delle istituzioni: “La Calabria è anche questa”

La festa conclusiva ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo. Il prefetto di Catanzaro, S.E. Castrese De Rosa, ha lodato il lavoro dell’Oratorio, sottolineando come “la Calabria non è solo mafia, ma anche luoghi come questo che educano al bene e contrastano il male attraverso il Vangelo e l’impegno sociale”. Parole forti, che trovano eco nel gesto del sindaco Walter Placida, che ha consegnato all’Oratorio San Nicola la Bandiera Blu per le attività educative e ambientali realizzate, riconoscendo il valore civico dell’iniziativa.

Giornate ricche e ospiti speciali

Il programma del Grest è stato ricco di appuntamenti coinvolgenti:

Lunedì: spettacolo comico “La combriccola dell’allegria”. Martedì: quiz interattivo con Dr. Why. Mercoledì: giochi a squadre e giornata al mare. Giovedì: laboratorio musicale in collaborazione con il coro parrocchiale e la scuola “Liuto”. Venerdì: tornei sportivi di calcio, pallavolo e calcio balilla. Sabato 28 giugno: pellegrinaggio giubilare a Torre Ruggiero e Serra San Bruno. Sabato 5 luglio: festa conclusiva con i genitori.

Momenti di profonda emozione sono stati vissuti grazie alla testimonianza di Maila, giovane con disabilità ma con una straordinaria energia vitale, e di Michele accompagnato dal suo cane guida Jimmi. Le loro parole hanno toccato i cuori di tutti: “Siamo felici. La vita è il dono più grande e non ci sarà concesso due volte”.

Un progetto sostenuto e riconosciuto

Il Grest è stato finanziato grazie ai fondi del Ministero dell’Interno per i centri estivi, tramite il Comune di Sellia Marina. Inoltre, l’Oratorio da quest’anno è affiliato al CSI – Centro Sportivo Italiano sezione di Catanzaro, grazie al progetto “Tutti in gioco” promosso dalla Fondazione Conad.

Le parole dei parroci: “Un futuro costruito insieme”

I parroci don Raffaele Rimotti e don Giuseppe Cosentino hanno voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa: “Sellia Marina, attraverso il suo oratorio, ha uno spazio sociale e spirituale che cresce anno dopo anno. Il futuro passa da qui, dai nostri giovani e dalla comunità che li sostiene con amore e dedizione”.

Un’esperienza che non è solo un Grest, ma un seme piantato nel cuore di una generazione che sceglie la speranza.





