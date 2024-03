Guerra. Italia respinge attacco drone Houthi su sfondo di crisi mediorientale

Scontro nel Mediterraneo: Italia Intercepita da drone Houthi, mentre continua la spirale di violenza in Medio Oriente

In uno scenario internazionale sempre più teso, l'Italia si ritrova in prima linea. La nave Duilo della Marina Militare Italiana ha neutralizzato un drone Houthi, segno di una crescente instabilità che si estende oltre i confini del Medio Oriente. Mentre la comunità internazionale è ancora scossa da questo evento, la violenza si intensifica a Gaza e in Cisgiordania, con vittime civili che si moltiplicano e un appello disperato per un cessate il fuoco che attende risposta.

GAZA - L'escalation di violenza a Gaza continua senza sosta. Almeno quattro civili hanno perso la vita in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un'abitazione al nord della città nella notte, con diverse altre persone rimaste ferite, riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Il bilancio si aggrava ulteriormente: il raid di ieri a est di Rafah ha causato 14 vittime, tra cui sei bambini.

Tragedia in Cisgiordania: ragazzo di 13 anni ucciso

CISGIORDANIA - Un'altra giovane vita è stata spezzata in Cisgiordania. Un ragazzo di 13 anni è morto ieri sera, colpito dai proiettili dell'esercito israeliano vicino al campo profughi di Jalazone, secondo quanto riferito dalla Wafa, che cita la Mezzaluna Rossa e fonti locali. Un sedicenne ha subito la stessa sorte durante un raid notturno a Kafr Ni'ma. Da ottobre, si contano circa 420 morti e oltre 4.600 feriti.

Amnesty Critica gli USA: aiuti via aerei insensati

"La decisione degli Stati Uniti di inviare aiuti umanitari a Gaza attraverso lanci aerei è priva di logica e insufficiente", denuncia Donatella Rovera, consulente senior per la risposta alle crisi di Amnesty International, in un'intervista a NBC News. Rovera sottolinea come la scelta sia giustificata solo quando altri mezzi di consegna sono impraticabili, puntando il dito contro le restrizioni imposte dalle autorità israeliane.

Israele accetta il cessate il fuoco: la palla passa a Hamas

In un contesto di crescente tensione, un alto funzionario statunitense ha annunciato che Israele ha accettato il quadro di una proposta di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza. Ora la risposta è attesa da Hamas, con colloqui previsti al Cairo oggi, facilitati da Egitto e Qatar.

Attacco Houthi in acque italiane: drone abbattuto dalla Nave Duilo

In un evento separato, la nave Duilo della marina italiana ha intercettato e abbattuto un drone avvicinatosi con intenti ostili, segnalando una nuova escalation nel conflitto che coinvolge anche gli Houthi.