Ibrahimovic atteso a Milano nel week end

MILANO, 7 MAGGIO 2020- Zlatan Ibrahimovic entro questo week end fará rientro in Italia. La notizia é di poche ore fa. Il Milan ha convocato lo svedese che da più di due mesi si trovava in Svezia dove peraltro ha anche continuato ad allenarsi grazie a regole meno restrittive rispetto al lockdown effettuato in Italia. Zlatan Ibrahimovic si dovrá però sottoporre a quarantena obbligatoria, dunque rientrerá in gruppo solo quando avrá effettuato i tamponi necessari a riaggregarsi. Secondo le ultime indiscrezioni circolate negli ambienti della Federcalcio, il campionato potrebbe riprendere nella prima settimana di giugno. Il calendario sará serrato.

L'ultima parola spetta chiaramente al Presidente del Consiglio, al Ministro Spadafora e soprattutto al Comitato tecnico scientifico. Solo dopo aver siglato un protocollo di sicurezza si potrá pensare a una ripresa. Nelle prossime ore sono attese delle novità, ma il calcio italiano ha deciso di votare si per una ripartenza. É evidente che l'azienda calcio, che fattura diversi miliardi e dá lavoro anche a tante persone, sia pronta a far di tutto per ricominciare in sicurezza. Quello che appare évidente é che le decisioni finali saranno influenzate dalla curva epidemiologica e dal famoso R0 (R con zero).