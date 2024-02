Il 100esimo compleanno di Salvatore Alfieri accolto dal Sindaco Fiorita in una giornata memorabile a Catanzaro

Una festa di compleanno indimenticabile in onore di Salvatore Alfieri e la sua dedizione alla famiglia e alla comunità

CATANZARO – Lunedì 1°gennaio è stato un giorno speciale per la famiglia Alfieri, segnato dall'incontro tra il sindaco Nicola Fiorita e il centenario Salvatore. In un caloroso scambio di auguri, il sindaco ha partecipato alla festa di compleanno di Salvatore, celebrata in via Isonzo, in occasione del suo 100° compleanno.

Salvatore Alfieri, nato e cresciuto a Catanzaro, è stato circondato oggi dall'affetto dei suoi due figli, due nipoti, tre pronipoti, e una comunità di amici e parenti che hanno condiviso con lui questa straordinaria giornata. La festa, piena di allegria e ricordi, ha offerto al sindaco l'opportunità di apprezzare il carattere dolce e disponibile dell'anziano.

Durante la conversazione con Salvatore, il sindaco Fiorita ha avuto modo di conoscere più da vicino la vita dell'anziano, una vita di dedizione, lavoro e sacrificio, sempre vissuta con un profondo amore per la sua famiglia e la sua città. "La storia di Salvatore Alfieri è un esempio ispiratore per tutta la comunità, dimostrando l'importanza dei valori familiari e del lavoro duro. Questo evento non solo celebra un traguardo notevole nella vita di Salvatore Alfieri, ma rappresenta anche un modello di unione e condivisione per la comunità di Catanzaro".