Il gruppo nazionale di lavoro sulla privacy nei media accoglie Maurizio Lozzi

Firenze, 10 settembre 2021 - Federprivacy, la principale associazione che in Italia raduna tutti i professionisti della privacy e della protezione dei dati, ha inserito il giornalista pubblicista Maurizio Lozzi, Consigliere Regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, nel gruppo di lavoro nazionale che per il mondo del giornalismo e dell’informazione è impegnato nella protezione dei dati.

Con questo nuovo incarico, che si aggiunge ad altri prestigiosi in ambito accademico e professionale, Lozzi si troverà ora ad essere impegnato a supporto del Comitato Scientifico di Federprivacy, iscritta e riconosciuta come associazione di categoria nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico.

“Ho accolto con piacere questa nuova opportunità – conferma il giornalista laziale – che mi vedrà coinvolto ancora una volta a supporto del mondo dei media”, ambito professionale in cui da pubblicista cura anche la formazione professionale dei colleghi oltre che l’assistenza puntuale ed affidabile come Consigliere Regionale della categoria, facente parte del Gruppo Gino Falleri – Giornalisti 2.0 in corsa per il rinnovo delle cariche elettorali previsto per metà ottobre.