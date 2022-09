Il Lecce ferma l'Inter. Solo un pari per Conte

LECCE, 19 GENNAIO 2020- L'Inter assapora la vittoria per qualche minuto, poi deve invece accontentarsi di un pareggio. Bastoni illude, Mancosu invece lascia di sasso Antonio Conte, salentino di nascita. Finisce 1-1 a Via del Mare, con l'Inter ingabbiata dalla squadra di Liverani, brava ad occupare gli spazi, ma soprattutto pericolosa negli spazi grazie ai continui inserimenti di Babacar e Mancosu. A fine primo tempo, la faccia di Conte era tutto un programma. Il tecnico leccese aveva capito le difficoltà, che si sono poi palesate anche nella ripresa.

Evanescenti Lukaku e Lautaro Martinez, il gol è arrivato con un cambio azzeccato: fuori Godin, dentro Bastoni. Vantaggio non certo meritato, ma finalizzato sugli sviluppi di un corner. Nel finale Mancosu ha poi riportato il match in parità, uscendo poi dal campo in lacrime per la commozione. L'Inter frena, vede avvicinarsi la Lazio, ma sa soprattutto che la Juventus potrebbe allungare ancora, aumentando il vantaggio. I bianconeri, vincendo stasera, potrebbero dare una accelerata decisiva per il primato in campionato. Ronaldo scalpita, mentre il Parma spera di ritrovare il gioiello Kulusewsky.