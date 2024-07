“Il modello di scuola aperta al territorio”, Princi presenta il Cpia a Botricello

BOTRICELLO - L’istituzione nella nostra comunità del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti rappresenta una importante occasione di sviluppo per l’intero comprensorio. L’obiettivo è quello di realizzare un’alleanza educativa che coinvolga tutte le Istituzioni della zona. Di questo si parlerà nel corso del convegno promosso per lunedì 18 marzo 2024, alle ore 17,30, nella Sala Consiliare del Comune di Botricello.

Il tema individuato è: “Il modello di scuola aperta al territorio – L’istituzione del Cpia e il progetto di alleanza educativa per il comprensorio”.

Le conclusioni saranno tracciate dalla vicepresidente della Giunta regionale Giusy Princi, con gli interventi dei dirigenti scolastici Isabella Marchio, Giovanna Moscato e Giancarlo Caroleo, del rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale, Cristiano Masciari, e della dirigente dell’Ambito territoriale di Catanzaro Concetta Gullì.

All’incontro sono previsti gli interventi di Sindaci, Amministratori locali, rappresentanti del mondo della scuola e cittadini.

L’istituzione del Cpia a Botricello è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Saverio Simone Puccio: “Abbiamo lavorato con grande impegno per ottenere questo importante presidio – ha detto il Sindaco – nella consapevolezza che rappresenti un punto di riferimento per tutto il comprensorio. Si tratta di un importante investimento in termini culturali, sociali e di integrazione, guardando con attenzione ai giovani e alla popolazione di origine straniera. Il dialogo costante con la Provincia e la Regione – ha concluso - garantiscono per Botricello un ruolo di primo piano, riconquistando lo spazio che merita”