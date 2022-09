Il Prefetto Francesca Ferrandino, fa visita al comando dei vigili del fuoco di Catanzaro (Video)

CATANZARO, 17 GIU - S.E. Il prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino, questa mattina, ha fatto visita al comando provinciale vigili del fuoco di Catanzaro per porgere un saluto, in vista dell’imminente prossimo incarico di prefetto di Bologna.

Il comandante provinciale, ing. Fabio Cuzzocrea, il vicario, ing. Roberto Fasano, i funzionari, il personale amministrativo ed operativo, erano presenti per accogliere il prefetto.

La dottoressa Ferrandino ha ringraziato tutti i vigili del fuoco per l'impegno profuso in tutte le situazioni di soccorso e calamità avvenute in questi anni del suo mandato nella provincia di Catanzaro, nonché per il delicato compito istituzionale di prevenzione incendi che, il comando di Catanzaro, espleta con grande professionalità ed impegno, sottolineando la vicinanza istituzionale e la sinergia con la prefettura.

Al termine della visita, SE Ferrandino ha ricevuto a nome dei vigili del fuoco dell’intero comando, un omaggio floreale ed una targa a ricordo del periodo trascorso nella provincia di Catanzaro.