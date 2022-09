Il Salento a portata di piede con il Socialtrekking 2020

Lecce, 31 gennaio 2020 - Da venerdì 21 a domenica 23 febbraio prossimi si svolgerà in Puglia, in Salento il Socialtrekking 2020. Per la precisione, le sedi delle escursioni e delle altre attività di turismo consapevole saranno Lecce e Nardò.

Saranno tre giorni dedicati al camminare nella maniera e con lo spirito più adatti alla fruizione delle bellezze e del panorama umano circostante. Del resto, un “social trekking” è proprio questo: un camminare interagendo con la natura, il paesaggio, il sapere, le tradizioni, i sapori, i luoghi insoliti e la cultura politica ed economica di un luogo. E così sarà anche per il Social Trekking leccese.

Dalle 15, 30 del venerdì al pomeriggio della domenica, si succederanno in rapida sequenza passeggiate a sorpresa (a Nardò), trekking urbani ( a Lecce e Nardò), escursioni in riva al mare ( Portoselvaggio).

Sono ormai nove anni consecutivi che questa manifestazione ha luogo, con migliaia di partecipanti complessivi. Le località che hanno ospitato l’iniziativa, da Nord a Sud della Penisola sono ormai un lungo elenco: Colle Val d’Elsa, Firenze, Torino, Bologna, Roma, Pistoia, Pavia, Salerno e Schio. Dopo quello di Salerno del 2018, sarà la seconda volta che la manifestazione avrà luogo al Sud e nei pressi del mare!

Tanti gli sponsor e patrocinatori della manifestazione ( tra cui ovviamente le municipalità di Lecce e Nardò), che nasce ed è gestita sin dal suo nascere dalla cooperativa Walden viaggi a piedi. Quest'ultima organizza da anni viaggi consapevoli, responsabili e sostenibili in tutto il mondo, tutti esclusivamente a piedi. Per chi desiderasse concedersi una intrigante appendice all'evento, proprio il lunedì successivo al Socialtrekking, il 24, partirà un viaggio a piedi lungo la Via francigena salentina, condotto da una delle esperte guide ambientali di Walden.

La partecipazione a tutti gli eventi è del tutto gratuita ( pranzi, cene e colazioni esclusi). Occorre tuttavia prenotarsi online.

Ecco il link al sito per ogni informazione su luoghi, orari ,eventi e per la prenotazione online: http://www.socialtrekking.it/

Raffaele Basile