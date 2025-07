Impatto violento sull’A2: auto distrutta dopo l’urto con un tir, ferita una donna

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Incidente sull’A2 al Km 303 tra San Mango d’Aquino e Falerna: donna ferita, intervento dei Vigili del Fuoco

Lamezia Terme, 10 luglio 2025 – Paura sull’autostrada A2 del Mediterraneo, dove un violento incidente stradale si è verificato oggi nel tratto compreso tra gli svincoli di San Mango d’Aquino e Falerna, in corsia sud, all’altezza del Km 303.

Secondo le prime ricostruzioni, una Renault Modus, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo sbandando e finendo la propria corsa contro un mezzo pesante Scania. Alla guida dell’utilitaria si trovava una donna, rimasta ferita nell’impatto.

Lanciato l’allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, che hanno estratto la conducente dall’abitacolo e garantito la messa in sicurezza dell’area. Fondamentale anche il supporto del personale sanitario del SUEM 118, che ha prestato le prime cure sul posto per poi procedere al trasporto in ospedale della ferita.

La Polizia Stradale è giunta sul luogo per eseguire i rilievi del caso e gestire il traffico in un tratto già normalmente ad alta percorrenza. Presenti anche le squadre tecniche dell’ANAS, impegnate nel ripristino della sede stradale e nel monitoraggio delle condizioni di sicurezza per la ripresa della normale viabilità.

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione in direzione sud, con code e disagi per gli automobilisti in transito. Le operazioni di soccorso e bonifica sono durate alcune ore.