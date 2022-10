In radio da oggi “La gazza chiacchierona” di EXTRALISCIO ft. DAVIDE TOFFOLO e online il video con i disegni dal vivo di Davide Toffolo

Da oggi, venerdì 21 ottobre, è in radio il singolo “LA GAZZA CHIACCHIERONA” degli EXTRALISCIO feat DAVIDE TOFFOLO, scritto da Davide Toffolo, arrangiato da Mirco Mariani, orchestrato da Roberto Molinelli e cantato da Davide Toffolo e Mirco Mariani.

È estratto dall’ultimo album degli Extraliscio “Romantic robot” (prodotto dall’etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuito da Sony Music Italy) disponibile in digitale, CD e in versione vinile giallo (https://extraliscio.lnk.to/RomanticRobot), arrangiato per orchestra sinfonica dal Maestro Roberto Molinelli (già con gli Extraliscio sul palco del Festival di Sanremo e ora in tour) e registrato da Mirco Mariani con un’orchestra invisibile dentro il suo leggendario laboratorio musicale Labotron a Bologna.

Il brano ha il ritmo di una filastrocca che frulla musica leggera e cantautorato!

È accompagnato dal video con i disegni live di Davide Toffolo (frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e uno dei più stimati fumettisti italiani); regia, fotografia e montaggio di Paulonia Zumo.

«’La gazza chiaccherona’ è il brano che ho scritto con Mirco per Extraliscio in questo disco che è un passo nuovo nel loro percorso artistico - racconta Davide Toffolo - Canzoni visionarie si alternano ad altre struggenti alla ricerca di un amore che a volte sembra irraggiungibile. Io invece ho disegnato una figura femminile terrena e un mondo antico. ‘La gazza chiaccherona’ è una figura quasi goldoniana, che usa come armi per la sopravvivenza la propria bellezza, la destrezza, la sessualità e l’ironia. Che poi sono le carte che ho usato per fare il video. Con Il mio superpotere di disegnare che mi porta a disegnare solo la bellezza come antidoto a sto mondo che fatica a diventare nuovo. Per la magia poi mi ha aiutato Paulonia Zumo, talentuosa almeno come me, che con i suoi trucchi da maga delle immagini ha reso eloquente la forza del disegno in diretta contraendo e dilatando il tempo, vincendo la fisica che lo vuole sempre diretto in avanti. Con Extraliscio ed Elisabetta mi si accendono solo luci di magia».

Afferma Elisabetta Sgarbi: «Veri e indomabili sono gli Extraliscio con Davide Toffolo nella ‘La gazza chiacchierona’. Toffolo ha scritto un testo strepitoso accompagnato da una musica che è quasi una filastrocca popolare. Protagonista una gazza che vede tutto, spiffera tutto, molto dispettosa, che dirà al suo padrone che la sua ragazza bacia anche gli altri e non soltanto lui. Dirompente nell’arrangiamento di Mirco Mariani con Roberto Molinelli e sovversiva nel suo essere ostinatamente dalla parte delle donne».

VIDEO https://youtu.be/vmjcIbiszoM

Extraliscio e Davide Toffolo sono insieme anche nello spettacolo EXTRALISHOW, che ha debuttato a LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, e che toccherà i principali teatri italiani nel 2023.

Extralishow (Betty Wrong e Luca Volpatti) è uno spettacolo/concerto con le letture e i travestimenti folli di Leo Mantovani e con i disegni dal vivo da Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo e cantante al fianco di Mirco Mariani e il suo gruppo.

Continua il tour “EXTRALISCIO ROMANTIC ROBOT con (in)visibile orchextra” che porta sul palco i grandi successi degli Extraliscio, come “Bianca Luce Nera” e “Capelli Blu”, e i brani del nuovo album “Romantic Robot”.

Sul palco Mirco Mariani (direttore dell’orchestra invisibile, voce, pianoforte, chitarra elettrica), accompagnato da Moreno il Biondo (sax, clarino, voce), Enrico Milli (Mellotron, Synth, Tromba, Fisarmonica), Christian Ravaglioli (Mellotron, Synth, Corno Inglese, Clarone), Massi Amadori (Chitarra elettrica), Giuseppe Zaghini (basso) e Paolo Rubboli (batteria).

Il 28 ottobre si esibiscono alle ore 21.00 Teatro Verdi di Maniago (Pordenone) per il Festival Vocalia, biglietti disponibili: www.vivaticket.com/it/ticket/vocalia-2022/193192

Gli Extraliscio sono la band capitanata dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi (“il Biondo”), fiancheggiata da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali. Il suono degli Extraliscio ha incantato il pubblico fino a superare i confini italiani, incrociando tradizione e avanguardia.

