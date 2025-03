Incendio nella notte in una concessionaria Tesla: distrutte 17 auto, indagini in corso

ROMA, 31 MAR. - Un vasto incendio è divampato nella notte in una concessionaria Tesla situata in via Serracapriola, nel quartiere Torrenova, alla periferia Est di Roma. Le fiamme si sono propagate intorno alle 4:30, svegliando i residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Il rogo ha coinvolto ben 17 autovetture, in gran parte elettriche, che si trovavano parcheggiate all'interno e nei pressi della struttura commerciale. Le fiamme hanno interessato parzialmente anche l'edificio stesso, danneggiando alcuni locali della concessionaria.

Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute in forze diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare l'incendio ed evitare che potesse propagarsi ulteriormente.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse solo nelle prime ore della mattinata.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo.

Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: dal corto circuito accidentale all'origine dolosa.

L'area è stata posta sotto sequestro per consentire ai tecnici dei vigili del fuoco e alla scientifica di effettuare i rilievi necessari.

La concessionaria, che rappresenta uno dei principali punti vendita Tesla della Capitale, è una struttura moderna e ben sorvegliata.

Tuttavia, secondo alcune fonti, le telecamere di videosorveglianza avrebbero smesso di funzionare poco prima dell'incendio, un dettaglio che alimenta ulteriormente il sospetto di un possibile atto doloso.

Grande lo sconcerto tra i residenti e gli addetti della concessionaria, che questa mattina si sono ritrovati davanti a uno scenario drammatico: vetture di ultima generazione ridotte a carcasse annerite, fumo denso e odore acre che ancora aleggiava nell'aria.

La Procura di Roma è stata informata dell'accaduto e potrebbe aprire un fascicolo per incendio doloso, qualora emergessero ulteriori elementi.

Intanto, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i movimenti attorno alla zona nelle ore precedenti all'incendio, ascoltando testimoni e visionando le registrazioni delle telecamere delle strade limitrofe.

Una notte di fuoco che lascia dietro di sé non solo danni materiali ingenti, ma anche una lunga serie di interrogativi ancora senza risposta.