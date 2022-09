Incendio nell’impianto di San Leo. Problemi per il conferimento dei rifiuti

SIDERNO (RC), 24 SET - Nel pomeriggio odierno si è sviluppato presso l’impianto di trattamento dei rifiuti sito in Contrada San Leo in Siderno (Rc), un incendio di vaste proporzioni che ha generato una grande nube di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente al personale del locale Comando Stazione Carabinieri nonché della Polizia Municipale ed è altresì presente personale dell’Ufficio Tecnico Comunale. E’ ancora ignota la causa che ha dato origine all’incendio. In via precauzionale, sono stati invitati tutti i cittadini a rientrare presso le proprie abitazioni raccomandandoli di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di ridurre l’esposizione all’esterno e a non utilizzare prodotti dell’orto e/o di frutteto.

L’impianto è stato fortemente danneggiato dall’incendio e ciò ne ha pregiudicato il regolare utilizzo nel breve termine creando non poche difficoltà a tutti i Comuni della fascia jonica reggina. Infatti, sembrerebbe che per tale situazione venutasi a creare in maniera improvvisa, l’impianto non potrà ricevere i conferimenti programmati per la giornata di domani (e probabilmente neanche di dopodomani…). Nella mattinata di domani è previsto un sopralluogo tecnico della competente struttura della Città Metropolitana insieme al gestore “Ecologia Oggi” per verificare la situazione e stabilire le iniziative da adottare.